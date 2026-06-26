Suman 6 aspirantes de la 4T a la gubernatura de SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La disputa por la candidatura de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí comenzó a tomar forma este viernes con el registro de seis perfiles que buscan encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, proceso con el que el partido perfila a quien representará al movimiento en la elección de 2027.

Entre quienes ya formalizaron su participación se encuentran las y los ciudadanos Aid Ávila Covarrubias, Ana Dora Cabrera, Daniel Montelongo, el diputado local con licencia Carlos Arreola Mallol y el exdiputado José Antonio Lorca Meade, quienes se incorporaron al procedimiento interno impulsado por Morena. Las inscripciones continuaron este viernes de manera presencial, mientras que el registro en línea permanecerá abierto hasta este sábado.

En paralelo, el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya confirmó su inscripción por el Partido del Trabajo, instituto político que forma parte de la coalición con Morena y el Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, por lo que también buscará participar en la definición del bloque político que competirá por la gubernatura.

Aunque el periodo de registros aún no concluye, la lista de aspirantes podría ampliarse en las próximas horas. Entre los perfiles que se mantienen en expectativa se encuentra la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien aún no formalizaba su inscripción, pero se esperaba que lo hiciera antes de que concluya el plazo establecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el cierre del registro previsto para este sábado, Morena dará el primer paso formal en el proceso que definirá a su abanderado o abanderada para la elección de 2027, una contienda que desde ahora comienza a perfilar los nombres que buscarán suceder a los próximos comicios.