Cae supuesto jefe regional de "Los Chapitos"

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Fuerzas militares y de seguridad de México anunciaron este viernes la detención de Misael 'N', conocido como 'Güero Pink', quien, según medios mexicanos, sería un jefe regional del grupo criminal Los Chapitos, una de las facciones más importantes del Cartel de Sinaloa vinculada a los hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad federal informó que el arresto se produjo en la ciudad de Escuinapa, en el sur del estado de Sinaloa (noroeste), cuna del histórico cartel del narcotráfico designado como organización terrorista por Washington tras el regreso de Donald Trump al poder.

Las autoridades mexicanas acusan al 'Güero Pink' de ser jefe regional de una célula criminal con presencia en el sur del estado, así como de estar relacionado con "investigaciones por secuestros y homicidios ocurridos en la entidad".

Era un "objetivo prioritario" para las fuerzas militares al ser jefe de plaza de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, según informaron medios mexicanos.

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Asimismo, en el mismo municipio, agentes detuvieron a Hilario 'N', exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, en un operativo en el que le incautaron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y droga.

Por el momento, se desconoce si el exfuncionario estaría relacionado con el jefe regional de Los Chapitos arrestado.

En sendos operativos participaron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y agentes estatales de Sinaloa.

"Con acciones coordinadas seguimos debilitando a los grupos generadores de violencia y avanzando en la construcción de la paz en Sinaloa", destacó el Gabinete de Seguridad federal.

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El estado vive una crisis de seguridad desde 2024 a causa de la guerra interna del Cartel de Sinaloa protagonizada por los grupos criminales Los Chapitos y La Mayiza, tras la detención en EE.UU del histórico narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada bajo circunstancias no del todo aclaradas.

En abril, las tensiones entre México y Estados Unidos aumentaron en esta materia después de que Washington acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de recibir sobornos de Los Chapitos para permitir el trasiego de toneladas de droga hacia la frontera estadounidense.

Pese a la guerra interna, el Cartel de Sinaloa sigue siendo uno de los grupos criminales más importantes del país junto al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).