Hein muestra gran temple para Bremen

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Borussia Dortmund dejó escapar puntos en la Bundesliga por primera vez esta temporada después de que Werder Bremen rescatara un dramático empate 2-2 en los últimos instantes el viernes.

Dortmund llegó al partido del viernes en casa como líder de la Bundesliga y como el único club que había ganado sus cuatro encuentros hasta el momento.

Aunque perdió a Amos Pieper por lesión en la primera mitad, Dortmund tuvo dificultades para encontrar la manera de superar a Karl Hein, que estuvo sobresaliente en la portería de Bremen. Pero ni siquiera él pudo contener a Dortmund para siempre y el equipo local terminó por tomar el control con goles en los minutos 80 y 85 de Daniel Svensson y Nico Schlotterbeck.

Sin embargo, Bremen marcó dos veces en los minutos finales para rescatar un punto improbable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ludovit Reis recortó la diferencia con un disparo raso a dos minutos del final y el exdelantero de Dortmund Niclas Füllkrug sorprendió a su antiguo equipo con un cabezazo para el empate en el segundo minuto del tiempo añadido.