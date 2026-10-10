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Hein muestra gran temple para Bremen

Por AP

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Hein muestra gran temple para Bremen
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      Borussia Dortmund dejó escapar puntos en la Bundesliga por primera vez esta temporada después de que Werder Bremen rescatara un dramático empate 2-2 en los últimos instantes el viernes.

      Dortmund llegó al partido del viernes en casa como líder de la Bundesliga y como el único club que había ganado sus cuatro encuentros hasta el momento.

      Aunque perdió a Amos Pieper por lesión en la primera mitad, Dortmund tuvo dificultades para encontrar la manera de superar a Karl Hein, que estuvo sobresaliente en la portería de Bremen. Pero ni siquiera él pudo contener a Dortmund para siempre y el equipo local terminó por tomar el control con goles en los minutos 80 y 85 de Daniel Svensson y Nico Schlotterbeck.

      Sin embargo, Bremen marcó dos veces en los minutos finales para rescatar un punto improbable.

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      Ludovit Reis recortó la diferencia con un disparo raso a dos minutos del final y el exdelantero de Dortmund Niclas Füllkrug sorprendió a su antiguo equipo con un cabezazo para el empate en el segundo minuto del tiempo añadido.

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