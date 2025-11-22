Helmut Marko: 'Ser campeón del mundo requiere más que ser caballeroso'

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Para Helmut Marko, la razón por la que Sergio Pérez no ha sido campeón del mundo es porque el volante mexicano es "demasiado caballeroso" en las pistas. Palabras que el asesor de Red Bull enunció casi un año después de que "Checo" salió de la escudería austriaca.

"Si quieres ser campeón del mundo, no eres un piloto caballeroso. Por supuesto, el ego es enorme y hay que ser así para ganar un campeonato. Max [Verstappen] es el yerno perfecto para casi cualquier mamá, pero una vez que está en el auto, es una persona diferente. Y él no tiene ningún compromiso con nadie", aseveró en una entrevista para el "podcast F1: Beyond the Grid".

El consejero de Red Bull evocó al tiempo que Pérez fue compañero del tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo: el neerlandés Max Verstappen. Fiel al discurso que, en ese entonces, seguía —donde continuamente mostraba favoritismo por Verstappen— una vez más comparó el desempeño de ambos pilotos.

"Su tacto y control del auto son lo que hace la diferencia. Teníamos un auto que era muy inestable en la parte trasera. 'Checo' levantaba el pie del acelerador. Y si le preguntas a Max, te decía que quizás era un poco inestable, pero aún así seguía acelerando a fondo", sentenció Marko.

Antes de que su historia con Red Bull concluyera en diciembre del año pasado, "Checo" Pérez jugó un papel determinante en la escudería austriaca. Esto lo llevó a convertirse en subcampeón del mundo durante el 2023. Un 1-2 para Red Bull que consiguió junto con Max Verstappen.

¿Cuándo regresará "Checo" Pérez a la Fórmula 1?

Será hasta el 2026, en marzo, cuando el volante mexicano compita nuevamente en un Gran Premio de la Fórmula 1. En este caso, será en Australia, una vez que inicie el calendario de la próxima temporada.

"Checo" correrá junto con Valtteri Bottas en el naciente equipo de Cadillac, marcando su regreso a la máxima categoría del automovilismo.