Hermanas Williams juntas en dobles

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MIAMI.- Las hermanas Serena y Venus Williams jugarán juntas cuatro años después tras recibir una invitación ´wild card´ para el dobles femenino del WTA 1000 de Cincinnati, que tendrá lugar del 13 al 23 de agosto.

El torneo informó en un comunicado que Serena recibió además otra invitación para el cuadro individual.

La última vez que las dos hermanas, que ganaron 14 títulos de ´Grand Slam´ y tres medallas de oro olímpicas como pareja, se unieron en la categoría de dobles fue en el US Open de 2022, cuando cayeron en primera ronda.

Junta completaron el ´Golden Grand Slam´, un hito que requiere ganar los cuatro ´Grand Slam´ y el oro olímpico, y dominaron el circuito femenino en la década de los 2000.

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Serena, de 44 años, y Venus, de 46, suman, además, 30 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera en solitario -23 de ellos de la hermana menor- y ambas alcanzaron el número 1 del ranking de la WTA.

Esta será la primera ocasión en que las hermanas disputen el dobles femenino en el torneo de Cincinnati.

El torneo marcará un nuevo capítulo en el regreso de Serena, quien reapareció en el circuito profesional el pasado junio para disputar varios torneos de la gira sobre hierba, incluido Wimbledon, tras casi cuatro años alejada de las pistas.

Venus sí que ha seguido jugando torneos de forma intermitente, aunque lejos de obtener los resultados de hace varias décadas.