Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?

Así lo anunciaron a través de sus redes sociales

Por El Universal

Enero 20, 2026 09:36 a.m.
A
Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?

La dinastía de los Chávez arrancará con todo en este 2026. Los hijos de "El gran campeón", Julio César Chávez Jr y Omar Chávez serán los protagonistas en la Arena Potosí de San Luis Potosí el próximo 24 de enero, así lo anunciaron a través de sus redes sociales.
"Estoy muy contento de que reaparezcan mis hijos, sobre todo limpios, sanos, con una mentalidad positiva", aseguró. "Estoy muy contento luego de pasar un año muy complicado todo se acomodó gracias a Dios", expresó la leyenda del boxeo, Julio César Chávez.
El Jr, que el año pasado después de la pelea ante el youtuber Jake Paul estuvo inmerso en problemas legales, tendrá un capítulo más dentro de su carrera boxística ante el argentino Ángel Julián Sacco, quien no se sube al cuadrilátero desde 2023.
Por otra parte, Omar Chávez, quien estará cumpliendo un año desde su última pelea, justamente en la Arena Potosí, en donde cayó ante el medallista Olímpico, Misael Rodríguez, estará peleando frente al colombiano José Miguel Torres, que a diferencia del rival de su hermano, es un pugilista que se ha mantenido en activo; siendo el año pasado su pelea más reciente.
Julio Cérsar Chávez Jr tiene 115 peleas como profesional, con 107 triunfos; 85 por la vía rápida, seis derrotas y dos descalabros, mientras que Omar Chávez registra 51 peleas en su carrera profesional, con un récord de 41 victorias, de las cuales 28 han sido por la vía del nocaut, además de nueve derrotas y un empate.
Este martes en punto de las 11:00 horas, Julio César Chávez estará en un restaurante al sur de la Ciudad de México compartiendo más detalles de la función del próximo 24 de enero en San Luis Potosí.

