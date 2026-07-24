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Hill carece de fuerza en la pierna izquierda

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Hill carece de fuerza en la pierna izquierda
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      El futuro de Tyreek Hill, exreceptor abierto de los Dolphins de Miami, sigue siendo incierto en la NFL.

      Esta semana, el jugador manifestó en las redes sociales que todavía no tiene fuerza en la pierna izquierda, casi 10 meses después de sufrir daños importantes en una rodilla, que lo dejaron fuera de la temporada.

      Hill ofreció la información actualizada mediante un video en YouTube sobre su continuo intento de regreso, después de sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior y una dislocación de la rodilla izquierda en el partido del 29 de septiembre ante los Jets de Nueva York. Hill, de 32 años, fue dejado en libertad por Miami y reveló en las redes sociales que aún no está listo para retomar su carrera.

      "Así que han pasado unos 10 meses después de someterme a dos cirugías", comentó Hill. "Mi pierna izquierda es la que me lesioné. No tengo nada de fuerza en la pierna izquierda, así que estoy tratando de recuperar toda esa fuerza".

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      Aun así, Hill se mostró corriendo, como evidencia del progreso que ha logrado.

      "Me dijeron que quizá no podría volver a caminar", expresó Hill. "Ahora mírenme".

      Los Dolphins adquirieron a Hill en un canje con Kansas City antes de la temporada 2022 y le dieron una extensión de contrato de cuatro años por 120 millones de dólares, que lo convirtió en ese momento en el jugador mejor pagado en su posición.

      Hill tuvo temporadas consecutivas de 1.700 yardas por aire en sus dos primeros años con Miami. Lideró la NFL con 1.799 yardas como receptor y 13 touchdowns en 2023. El cinco veces elegido All-Pro llegó a la temporada 2025 con el objetivo de volver a su nivel de 2023, después de registrar 81 recepciones para 959 yardas en 2024, sus cifras más bajas desde 2019.

      El astro llevaba 21 recepciones para 265 yardas antes de lesionarse mientras corría hacia la banda. 

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