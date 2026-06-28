Hong Myung-bo renuncia tras eliminación de Corea en Mundial

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El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, renunció el domingo después de que la eliminación prematura de su equipo en el Mundial desató fuertes críticas del presidente del país, quien calificó al técnico de "incapaz" y ordenó una revisión completa del programa.

Corea del Sur ganó su partido inaugural contra República Checa y luego perdió sus siguientes dos encuentros del Grupo A ante Sudáfrica y México.

Corea del Sur esperaba clasificarse a la siguiente ronda como uno de mejores ocho terceros lugares. Todo se vino abajo cuando Congo derrotó a Uzbekistán 3-1 el sábado.

Presidente Lee Jae Myung critica y ordena revisión del programa

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La rápida salida de un equipo que tenías aspiraciones de llegar a la fase de eliminación dejó el programa de la selección nacional sumido en el caos y provocó una dura reprimenda del presidente Lee Jae Myung.

"Como expresidente honorario de un club de fútbol profesional y miembro de corazón de los Red Devils, no sólo siento sorpresa, sino una enorme confusión ante este inesperado resultado", dijo el mandatario.

El mandatario criticó la estructura y gestión de la selección nacional, y el nombramiento del entrenador desde un principio.

"Una vez más, ha quedado demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Si se valora la lealtad y el faccionalismo por encima de la competencia y se designa como líder a una persona incapaz, el desenlace es tan predecible como el fuego", manifestó el presidente.

Renuncia de Hong Myung-bo y disculpas a la afición

Antes de salir de su sede de entrenamiento en México, el entrenador de 57 años anunció su renuncia y se disculpó con los aficionados.

Hong se encontraba en su segunda etapa al frente de la selección nacional. Fue el entrenador en el Mundial de Brasil 2014 , cuando Corea del Sur tampoco avanzó más allá de la fase de grupos.

"A todo el pueblo coreano que ama y apoya a nuestra selección nacional, me gustaría ofrecer una genuina disculpa. Quiero anunciar este día que dejo el cargo de entrenador en jefe de la selección nacional", declaró.

"Como entrenador en jefe, ninguna explicación puede estar por encima del resultado final. No pude lograr el resultado que esperaba nuestro pueblo. Asumo toda la responsabilidad", dijo Hong. "Hoy, dejo el cargo de entrenador en jefe de la selección nacional. Sin embargo, mi corazón seguirá por siempre con el fútbol coreano. A partir de ahora apoyaré a la selección nacional de Corea para recuperar la confianza y el amor de nuestro pueblo".

Corea del Sur es asistente frecuente a los Mundiales, con 11 participaciones consecutivas, y llegó a semifinalistas en el certamen de 2002, cuando fue coanfitrión de la justa.

El presidente Myung pidió al Ministerio Nacional de Cultura, Deportes y Turismo que evalúe el programa de selecciones nacionales.

"Ofrezco sinceras disculpas al pueblo por la profunda decepción causada por esta absurda situación. Actuaremos con rapidez para reformar la administración deportiva y garantizar que esto no vuelva a ocurrir", puntualizó el mandatario.