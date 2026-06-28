Se registra Sánchez Zumaya por el PT

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El registro del empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya como aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en San Luis Potosí, fue acordado con anticipación entre la dirigencia nacional del partido y el propio empresario, aseguró el comisionado estatal petista, Gerardo Acosta Zavala.

Decisión previa y acuerdos entre dirigencias

Según dijo, el plan original contemplaba que también se registrara por Morena.

Acosta Zavala afirmó que la decisión no surgió tras el inicio del proceso interno, sino que fue resultado de reuniones previas con la dirigencia nacional. "Ya había habido dos pláticas más antes del tiempo y estábamos nosotros en el entendido de que con gusto lo registrábamos. La idea era que se iba a registrar en los dos partidos políticos", declaró. "No fue un asunto que se tomó ayer... ese había sido el acuerdo", agregó.

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Confirmación del registro y contexto político

Las declaraciones ocurren después de que Sánchez Zumaya confirmara este viernes su registro por el PT para competir por la candidatura al Gobierno del Estado en 2027. El empresario tomó esa decisión mientras su solicitud de afiliación a Morena, presentada en septiembre de 2025, permanece sin ser resuelta por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido.

El dirigente estatal sostuvo que la definición de los registros corresponde a las dirigencias nacionales de los partidos que integran la coalición de la Cuarta Transformación, por lo que descartó, por ahora, la incorporación de otros perfiles en San Luis Potosí. Explicó que los registros forman parte del proceso acordado para las 17 entidades que renovarán los puestos de elección popular en 2027.

Sobre la participación del empresario huasteco, Acosta Zavala afirmó que el PT recibió con agrado su incorporación al proceso interno y consideró que fortalecerá los trabajos políticos del partido en la entidad. "Pensamos que tiene mucho trabajo y aceptación en San Luis Potosí", expresó.