Rodríguez anuncia evaluación de viviendas afectadas, campamentos y suspensión de clases

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LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Cuatro días después de dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, centenares de rescatistas de ese país y de otras naciones trabajan a contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Hasta ahora, los sismos de 7.2 y 7.5 de magnitud han dejado un saldo de al menos 1,450 muertos y unos 3.150 heridos. Más de 50 mil son buscadas por sus familiares.

Acciones de la autoridad

Presidenta anuncia evaluación de viviendas y campamentos

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia la creación de una comisión —integrada por ministerios, universidades y especialistas— que evaluará si las edificaciones afectadas por los sismos son habitables, así como las condiciones de infraestructura vial, como puentes y caminos elevados.

"Esta comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares", dijo en un mensaje difundido por la televisión estatal.

También anuncia la creación de "campamentos transitorios para quienes perdieron sus viviendas y la elaboración y planificación de proyectos que permitan la construcción de viviendas en un lapso muy corto" y la suspensión de las clases escolares por toda la semana.

En cuanto a la situación en La Guaira, indica que ya se ha recuperado el servicio de electricidad en un 75% y el de aguaen un 68%.

Finalmente sostiene que "las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto, las labores no se suspenden".

NASA aporta imágenes sobre daños causados por sismos

La NASA dice que sus satélites están proporcionando imágenes y datos para ayudar a los equipos en tierra a evaluar los daños causados por los terremotos de la semana pasada en Venezuela. La agencia indica que un mapa creado con datos de la misión NISAR muestra cómo los sismos desplazaron la superficie terrestre, ofreciendo información clave para los equipos de emergencias y los científicos.

Machado dice que regresará "pronto"

La líder opositora María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela "muy pronto" para estar con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos.

"Ha llegado el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar y lamentarnos juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente", declaró Machado en una entrevista con Fox News.

Machado vive en el exilio desde diciembre, cuando reapareció tras 11 meses oculta y viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Impacto en la comunidad

Mayor organización en las labores de rescate en La Guaira

Las labores de rescate en el estado de La Guaira parecían mucho más organizadas el domingo, a medida que seguían llegando a Venezuela numerosas misiones de rescate internacionales. En la actualidad más de 2.600 rescatistas de otros países están colaborando en las labores de salvamento.

Los días anteriores se caracterizaron por la frustración y la ira de muchos ciudadanos que se quejaron de la inoperancia del gobierno.

El gobierno ha informado a través de la televisión estatal de que más de 14 mil miembros del ejército y la policía patrullan actualmente La Guaira, donde el acceso está bloqueado y se requieren permisos especiales para entrar.

ONU advierte que 6,8 millones de personas en Venezuela podrían resultar afectadas

La agencia de la ONU para la migración ha señalado que hasta 6.8 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos. La Organización Internacional para las Migraciones indicó que está colaborando con el gobierno venezolano y las organizaciones humanitarias para dar una respuesta coordinada.

"Ya está claro que el desplazamiento aumentará, ya que la gente busca un lugar seguro", dijo Amy Pope, la directora general.

Muertos ascienden a 1.450 y hay unos 3.150 heridos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos asciende a 1.450 y los heridos son 3.150. En tanto, hay 12.721 personas damnificadas.

Por otro lado, 774 edificios sufrieron daños —189 colapsaron totalmente— y 38 hospitales están afectados. Más de 1.600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, han sufrido distintos daños.

"Estamos en horas críticas, horas cruciales para seguir rescatando vidas", sostuvo Rodríguez. Agregó que "cada vida salvada es también la respuesta al esfuerzo de miles y miles de personas donde incluimos y agradecemos para siempre a los 2.624 rescatistas y delegaciones internacionales que nos acompañan".

El funcionario no precisó la cifra de personas rescatadas ni la de las desaparecidas. Al respecto, en la madrugada del domingo la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo que el día anterior habían sido salvadas 33 personas.

Las agencias de identificación consideran que las primeras 72 horas tras un desastre natural son cruciales para rescatar a personas con vida, aunque ese plazo puede ampliarse si estas tienen acceso a comida y agua.

Bomberos estadounidenses rescatan a un padre y a su hijo en La Guaira

Bomberos estadounidenses del equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax sacaron a un hombre y a su hijo de entre los escombros de un edificio que fue construido por el gobierno en el marco de su programa de viviendas en Playa los Cocos, en el estado de La Guaira, la zona más devastada por los sismos.

Después de que voluntarios llevaran un buen número de horas trabajando en la búsqueda de personas atrapadas, el sábado comenzaron a llegar equipos de rescate internacionales. Tanto unos como otros decían que habían percibido señales de vida en el lugar donde se derrumbaron varios de esos edificios.

El equipo de rescate estadounidense se adentró entre los escombros hasta que oyó gritos. Una vez que lograron sacar al padre y al chico, los rescatistas los transportaron con sumo cuidado para que recibieran asistencia médica.

Mientras las tareas de salvamento prosiguen, el ejército y la policía están a cargo de los controles en las autopistas para comprobar que las personas cuenten con una autorización, mediante un código QR, para acceder a La Guaira. También han despejado algunos carriles de las autopistas para que sean utilizados exclusivamente por camiones de ayuda humanitaria, algunos de los cuales transportan centrales eléctricas.

Convocatoria para donar sangre

Las autoridades venezolanas convocaron a una jornada de emergencia para la donación de sangre lo que permitirá aumentar las reservas y "garantizar una respuesta médica inmediata" para los miles de heridos por los sismos.

Entre las instituciones de salud pública que receptarán las donaciones de sangre de los voluntarios están el Hospital Domingo Luciano y el Hospital de Chacao.

Edmundo González: "La prioridad no es demostrar control. Es proteger vidas"

El opositor venezolano y excandidato presidencial Edmundo González reprochó el domingo la supuesta confiscación de asistencia humanitaria que denunció la víspera un organismo de defensa de los derechos de los presos por motivos políticos en el Estado Yaracuy, en el noroeste de Venezuela.

"Un Estado demuestra su fortaleza cuando protege a su población en el momento de mayor vulnerabilidad", señaló González en X, y enfatizó que la prioridad debe ser salvar vidas.

González se exilió en España en 2024 tras los comicios en los que se midió con el hoy defenestrado presidente Nicolás Maduro y que la oposición calificó de fraudulentos.

El Metro de Caracas reanudará su servicio

El Metro de Caracas reanudará su servicio "con total normalidad" a partir de este domingo, según informó la empresa en un comunicado.

Metro de Caracas señaló que la reanudación se produce tras revisar la infraestructura, las vías férreas y los sistemas electromecánicos de la red.

Bukele dice que equipo logra rescatar a mujer de 60 años tras 11 horas de intenso trabajo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que los equipos de rescate sacaron con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, de entre los escombros tras 11 horas de intenso trabajo.

La mujer había permanecido atrapada bajo el edificio Breogan, derrumbado en Caraballeda, La Guaira, durante 86 horas, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Indicó que su estado es delicado y que fue trasladada en helicóptero a una clínica privada en Caracas.

"Este logro fue posible gracias al esfuerzo y la perseverancia de nuestros rescatistas, quienes trabajaron sin descanso durante toda la noche y la madrugada, con el apoyo de rescatistas USAR peruanos", señaló.

Perú se suma con ayuda humanitaria

Perú se sumó a las tareas de apoyo internacional a Venezuela con el envío de 14 toneladas de alimentos, carpas, vestimenta y otros artículos necesarios para los afectados por los devastadores sismos.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Perú despegó el domingo con el contingente humanitario rumbo a Caracas, informó el Ministerio de Defensa.

El papa León XIV vuelve a ofrecer oraciones por el pueblo venezolano

El Papa León XIV volvió a orar por el pueblo venezolano, un día después de cerrar su reunión de dos días de cardenales del mundo expresando su solidaridad con el país sudamericano.

El pontífice habló en español al final de su bendición del domingo al mediodía ante miles de personas en la Plaza de San Pedro.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Al mismo tiempo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".

España informa que nueve de sus ciudadanos murieron en los sismos y 131 están desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó el domingo por la mañana que nueve españoles murieron en el terremoto y 131 están desaparecidos, mientras que los equipos de emergencia han localizado a 14 españoles y están intentando rescatarlos de entre los escombros.