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UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

Busca redirigir recursos hacia planes de estudio con mayor demanda y enfoque técnico.

Por Rubén Pacheco

Junio 28, 2026 02:04 p.m.
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UASLP valora eliminar carreras por baja demanda
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      Para no generar alboroto, Alejandro Javier Zermeño Guerrarector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), reconoció que existe la valoración de desaparecer varias carreras, debido a la baja demanda existente en la actualidad.

      Informó que existe una carrera en la cual existe una capacidad mínima para 30 aspirantes, sin embargo, solamente hay seis personas preinscritas, y "ahí es donde empiezas a valorar cuánto cuesta esa educación", dijo.

      Bajo ese contexto, el directivo universitario adujo que tal financiamiento pudiera redirigirse a otros planes de estudio con mayor demanda.

      Advirtió que se trata de un fenómeno mundial, donde el sector privado e industrial ya no busca profesionales en ingenierías u otras profesiones, sino solamente con estudios en carreras técnicas.

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      Contextualizó que, de acuerdo con un reciente estudio elaborado en China, el país asiático tiene previsto desaparecer más de 2 mil licenciaturas, a fin de ofertar planes de estudio cortos y técnicos.

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      Reconoció que existen propuestas para la creación de nuevas licenciaturas, sin embargo, sería una incongruencia iniciar la conformación si todavía existen esquemas donde no se puede cubrir toda la matrícula.

      "Por ahí tenemos que empezar ya a ver. El joven ya no quiere estudiar cinco años para lograr una licenciatura en ingeniería, para irse a trabajar a una empresa y estar compitiendo con un técnico en algunas áreas", remató.

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