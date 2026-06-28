Fallece conductor al caer a barranco en la ´70
Se descontroló en una zona de curvas en el kilómetro 173 y se fue al desnivel
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Violenta muerte tuvo el conductor de un automóvil luego de caer a un barranco cuando circulaba por la carretera ´70 a Rioverde, sufrió múltiples lesiones y cuando llegaron los socorristas atenderlo ya terminaron que ya había perdido la vida.
De acuerdo a los hechos, la mañana de este sábado, el ahora occiso, Roberto M.R., un empresario tortillero de 56 años de edad, originario de Rioverde, circulaba por la mencionada carretera a bordo de un automóvil sedán de color gris.
Fue en una zona de curvas ubicada en el kilómetro 173, entre las comunidades El Carrizal y El Charco, en donde el conductor, que residía actualmente en Soledad, perdió el control del volante y de esta forma el carro se salió de la cinta asfáltica para dar de volteretas y terminar en el fondo de barranco.
Algunos automovilistas que se percataron del hecho dieron aviso a los cuerpos de emergencia y al sitio acudieron los paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios al conductor pero determinaron que ya había perdido la vida a causa de las fuertes lesiones que se ocasionó durante el accidente.
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Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron al sitio del percance para tomar conocimiento y el carro fue sacado con una grúa para ser llevado a una pensión, en tanto que el caso se tornó ante el Ministerio Público para que se realizaran las diligencias legales.
Asimismo, el cuerpo del conductor fue levantado por personal de servicios policiales quienes ordenaron al servicio médico legista en donde se esperaba que acudieron los familiares a reclamar para darle esa futura correspondiente.
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