Huescas celebra su cumpleaños con asistencia

México.- Rodrigo Huescas y el Copenhague hicieron su presentación en esta temporada de la UEFA Champions League, donde firmaron un empate de 2-2 con el Bayer Leverkusen.

Además de jugar su primer partido de fase de la liga en la Copa de Europa, Huescas también festejó su cumpleaños número 22, y también consiguió poner una exquisita asistencia que le daba la victoria de manera momentánea a su equipo.

El canterano del Cruz Azul arrancó de titular en el debut de su equipo en esta edición de la Champions League, donde enfrentaron al actual campeón del futbol alemán.

Los daneses abrieron el marcador al minuto 9 del juego, tras una gran definición de Jordan Larsson a un centro proveniente desde la banda izquierda. A lo largo del primer tiempo, el Copenhague fue superior a su rival, pero no pudieron concretar el resto de las oportunidades que se les presentaron.

Fue hasta el 82’ cuando el Bayer Leverkusen respondió con la anotación de Alejandro Grimaldo. El lateral español aprovechó un tiro libre para anotar un golazo con el que le puso mucho sabor al final del juego.

ASÍ FUE LA ASISTENCIA DE RODRIGO HUESCAS

El empate del cuadro alemán duró poco, ya que minutos más tarde (85’), apareció Rodrigo Huescas por la pradera derecha para meter un extraordinario centro al manchón de penalti que fue rematado por Robert para el 2-1.

La victoria del Copenhague lucía muy cerca, pero un autogol de Hatzidiakos al minuto 90, impidió que su equipo debutara con victoria en la Champions League.