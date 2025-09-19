logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡VIVA MÉXICO!

SOCIOS DEL CLUB LIBANÉS POTOSINO CELEBRAN LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

El Club Libanés Potosino festejó el 215 Aniversario de la Independencia de nuestro país, con una Verbena Mexicana.

Juan Fernando Sarquis Rangel, presidente del Consejo de Administración, con compañeros directivos, presidieron el festejo patrio y la Ceremonia del Grito.

En una atmósfera tricolor, de júbilo y gran fervor, recordaron a los héroes que nos dieron patria, ondearon la Bandera y sonaron la campana.

En medio de ¡gran alegría y emoción, las voces de la familias socias e invitados se unieron en una sola para gritar con júbilo ¡Viva México!

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida, inició el espectáculo de pólvora y fuegos pirotécnicos.

La noche, plena de colorido, folklore y tradiciones de nuestros pueblos y, sobre todo, de gran amor a México, sus raíces y su gente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MEXICANOS DE CORAZÓN
MEXICANOS DE CORAZÓN

MEXICANOS DE CORAZÓN

SLP

Maru Bustos

EXPRESAN SU LEALTAD A LA PATRIA EN EL CLUB CAMPESTRE DE SAN LUIS

¡VIVA MÉXICO!
¡VIVA MÉXICO!

¡VIVA MÉXICO!

SLP

Maru Bustos

SOCIOS DEL CLUB LIBANÉS POTOSINO CELEBRAN LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS

El Papa León XIV brinda aliento y esperanza al pueblo mexicano
El Papa León XIV brinda aliento y esperanza al pueblo mexicano

El Papa León XIV brinda aliento y esperanza al pueblo mexicano

SLP

EFE

Encuentro significativo entre el Papa León XIV y la CEM en la Ciudad Eterna.

Medidas de maletas para viajar en avión
Medidas de maletas para viajar en avión

Medidas de maletas para viajar en avión

SLP

Redacción

Conoce las normas y estándares comunes de equipaje para vuelos