¡VIVA MÉXICO!
SOCIOS DEL CLUB LIBANÉS POTOSINO CELEBRAN LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS
El Club Libanés Potosino festejó el 215 Aniversario de la Independencia de nuestro país, con una Verbena Mexicana.
Juan Fernando Sarquis Rangel, presidente del Consejo de Administración, con compañeros directivos, presidieron el festejo patrio y la Ceremonia del Grito.
En una atmósfera tricolor, de júbilo y gran fervor, recordaron a los héroes que nos dieron patria, ondearon la Bandera y sonaron la campana.
En medio de ¡gran alegría y emoción, las voces de la familias socias e invitados se unieron en una sola para gritar con júbilo ¡Viva México!
Enseguida, inició el espectáculo de pólvora y fuegos pirotécnicos.
La noche, plena de colorido, folklore y tradiciones de nuestros pueblos y, sobre todo, de gran amor a México, sus raíces y su gente.
