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Ibarra busca cerrar fuerte la temporada

Por Romario Ventura

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Ibarra busca cerrar fuerte la temporada
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      La temporada 2026 de la Súper Copa entra en su etapa decisiva y el piloto potosino Alejandro Ibarra se prepara para afrontar la penúltima cita del campeonato, que se disputará este 10 y 11 de octubre en el Autódromo Monterrey. Después de la fecha celebrada en León, Guanajuato, el serial se trasladará a la Sultana del Norte para desarrollar la prefinal, donde el representante de San Luis Potosí buscará mejorar su posición en la categoría Fórmula 5 PRO 1 y llegar en mejores condiciones a la final.

      Ibarra reconoció que su segunda temporada en la categoría ha estado marcada por altibajos, aunque destacó el trabajo realizado para mantenerse competitivo y representar a San Luis Potosí en la parrilla. "Hemos tenido una temporada de altibajos, hemos trabajado de la manera más profesional posible, intentando como siempre representar dignamente a San Luis y buscar ser protagonista en la parte alta de la parrilla; sin embargo, nos ha faltado algo de suerte y continuidad en los procesos", comentó el piloto.

      El objetivo para la competencia en Monterrey será pelear por los primeros lugares y sumar los puntos para mejorar su ubicación en la clasificación general. Actualmente, Alejandro Ibarra acumula 345 unidades y ocupa la sexta posición, por lo que buscará acercarse al top tres del campeonato y convertirse en el piloto potosino mejor colocado de la categoría. "Vamos a Monterrey a cerrar fuerte la temporada, enfilarnos lo mejor posicionados a la gran final en Puebla", agregó.

      El piloto, quien cumple su segundo año de actividad en la Fórmula 5 PRO 1, reconoció que los resultados obtenidos durante 2026 reflejan una mejoría respecto a su temporada de debut; sin embargo, considera que todavía hay margen para avanzar. Por ello, además de concentrarse en las dos últimas citas del calendario, ya comenzó a trabajar en el proyecto deportivo para 2027, con la intención de contar con las condiciones necesarias para volver a competir por el campeonato.

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      La actividad de la Súper Copa en el Autódromo Monterrey se desarrollará este sábado 10 y domingo 11 de octubre. De acuerdo con el programa, los pilotos de Fórmula 5 participarán en una firma de autógrafos el domingo a las 9:45 horas y posteriormente saldrán a la pista a las 10:50 horas para disputar su competencia. Para Alejandro Ibarra, esta cita representa una oportunidad clave para recuperar terreno y encarar la gran final en Puebla con mejores aspiraciones en la clasificación.

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