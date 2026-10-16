Iga Swiatek acelera hacia las Finales WTA
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WUHAN.- Iga Swiatek mantuvo su impulso para clasificarse a las Finales de la WTA al vencer el jueves 6-1, 6-4 a la estadounidense Ashlyn Krueger para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Wuhan y aprovechar la derrota de Karolina Muchova.
Krueger, quien entró al cuadro principal como ´lucky loser´ tras caer en la fase de clasificación, complicó a Swiatek durante tramos del segundo set, pese a acumular 44 errores no forzados frente a los 27 de la jugadora polaca.
Swiatek se medirá con otra estadounidense en cuartos.
Se trata de Ann Li, quien eliminó 6-1, 7-6 (1) a la indonesia Janice Tjen.
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Ganar el título le permitiría a Swiatek presionar a Muchova en la puja por disputar las Finales de la WTA, el torneo cierra la temporada el próximo mes en Indian Wells, California. Swiatek, quien ha alcanzado la final cada año desde 2021, ocupa el décimo en la carrera, con las ocho primeras clasificándose.
Muchova, finalista de Wimbledon y sexta preclasificada, perdió 7-5, 6-3 ante Diana Shnaider (11ma preclasificada). La rusa se las verá en cuartos contra la letona Jelena Ostapenko.
Elina Svitolina (5ta preclasificada) derrotó 6-1, 6-4 a la china Guo Hanyu para avanzar a cuartos.
Svitolina jugará contra Sonay Kartal.
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