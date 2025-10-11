logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Iga Swiatek cae ante J. Paolini

Sabalenka y Gauff avanzan a semis en el Abierto de Wuhan

Por AP

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Iga Swiatek cae ante J. Paolini

WUHAN.- Iga Swiatek se despidió el viernes del Abierto de Wuhan tras sucumbir en sets corridos ante Jasmine Paolini, una jugadora contra la que la campeona de Wimbledon nunca había perdido antes.

Jasmine Paolini se impuso 6-1, 6-2 sobre Swiatek, la segunda del ranking, en un partido de cuartos de final que concluyó en 65 minutos.

Fue la primera victoria de la italiana sobre Swiatek en su séptimo enfrentamiento directo. Paolini solo había ganado un set anteriormente.

“Finalmente pude ganarle un partido. Estoy súper feliz con mi nivel. Simplemente se siente increíble”, dijo Paolini, cuya rival en las seminales será Coco Gauff, tercera en el escalafón de la WTA.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paolini tiene un mejor historial contra Gauff, triunfante sobre la estadounidense en sus últimos tres encuentros.

Gauff avanzó a su segunda semifinal consecutiva con una victoria 6-3, 6-0 sobre la alemana Laura Siegemund. Perdió ante la eventual campeona Amanda Anisimova en las semifinales del Abierto de China la semana pasada.

La número uno del ranking, Aryna Sabalenka enfrentará a Jessica Pegula en la otra semifinal.

Sabalenka extendió a 20 su racha de victorias en Wuhan al vencer en sets seguidos 6-3, 6-3 a Elena Rybakina, la octava preclasificada en el ranking.

La campeona del Abierto de Estados Unidos conquistó el torneo WTA 1000 en 2018, 2019 y nuevamente el año pasado en su regreso a la ciudad china.

Sabalenka rompió el servicio de Rybakina tres veces en el partido de uno hora y 25 minutos para avanzar a las semifinales por undécima vez esta temporada, y luego saludó y lanzó besos al público.

Más temprano el viernes, Pegula llegó a un tercer set por séptimo partido consecutivo. La sexta cabeza de serie perdió el primer set contra Katerina Siniakova antes de ganar los dos siguientes con un marcador de 2-6, 6-0, 6-3.

Pegula viene de victorias sobre la número nueve Ekaterina Alexandrova y su compatriota estadounidense Hailey Baptiste, cuando necesitó siete puntos de partido para asegurar la victoria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

‘Piojo’ contra las cuerdas
‘Piojo’ contra las cuerdas

‘Piojo’ contra las cuerdas

SLP

El Universal

J. Aguirre espera que Colombia los exija
J. Aguirre espera que Colombia los exija

J. Aguirre espera que Colombia los exija

SLP

El Universal

El ‘Vasco’ destacó las cualidades del rival, actual subcampeón de la Copa América

Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte
Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte

Osmar Olvera ‘vuelve’ por el Premio Nal. del Deporte

SLP

El Universal

Francia sigue a paso perfecto
Francia sigue a paso perfecto

Francia sigue a paso perfecto

SLP

AP

Mbappé anota, pero sale lesionado en la victoria ante Azerbaiyán