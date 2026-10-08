Iguala la NFL un récord de temporada

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Después de cuatro partidos de la temporada, hay una carrera hacia el fondo de la clasificación de la NFL que incluye a algunos equipos que sorpresivamente sigue sin ganar.

Cinco equipos tienen foja de 0-4 tras el primer mes, lo que marca apenas la séptima vez que ocurre en la historia de la NFL y la primera desde 2019.

Algunos de los equipos sin victorias no sorprenden: Miami está ahí como parte de una reconstrucción en una temporada en la que los Dolphins cargan un récord de 184 millones de dólares en dinero muerto contra el tope salarial y Tennessee no ha ganado después de dos temporadas consecutivas de tres victorias.

Los otros equipos sin victorias son un poco más sorprendentes: Tampa Bay está ahí después de iniciar la campaña como favorito para ganar la NFC Sur, mientras que Houston y los Chargers de Los Ángeles están 0-4 tras haber llegado a los playoffs la temporada pasada.

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Esta es apenas la tercera vez en la historia de la NFL que dos equipos comienzan una temporada 0-4 después de haber llegado a los playoffs la temporada anterior. También ocurrió en 1999, cuando los campeones defensores de conferencia Atlanta y Denver lo hicieron, y en 1992, cuando los Raiders de Los Ángeles y Jets de Nueva York comenzaron 0-4.

Los Buccaneers han perdido cuatro partidos por una sola anotación, y su diferencial de -20 puntos es el quinto mejor de la historia para un equipo 0-4, y el mejor desde que Minnesota fue superado por 19 unidades en los primeros cuatro partidos en 2011.

Los Chargers no han sido ni de cerca tan competitivos, al ser superados por 39 tantos para el segundo peor diferencial de puntos de la liga hasta ahora.

El arranque de los Texans ha sido frustrante porque han estado arriba en los últimos 2 minutos en tres de las cuatro derrotas, incluida la derrota del domingo 34-30 ante Dallas, cuando los Cowboys anotaron el touchdown de la victoria con 40 segundos por jugar.