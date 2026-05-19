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Impulsa B. Stott el triunfo de Filis

Conectó jonrón de dos carreras en la octava entrada ante los Rojos

Por AP

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Impulsa B. Stott el triunfo de Filis

FILADELFIA.- Bryson Stott conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la octava entrada y el dominicano Jhoan Duran retiró en orden en la novena entrada (1-2-3) y los Filis de Filadelfia ampliaron a cinco juegos su racha de victorias con un triunfo el lunes 5-4 sobre los Rojos de Cincinnati.

Los Filis (25-23) ganaron por octava vez en nueve juegos y se colocaron dos partidos por encima de .500 por primera vez esta temporada. Tienen marca de 16-4 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly, quien asumió el cargo el mes pasado después de que Rob Thomson fue despedido.

    Filadelfia descartó al líder de jonrones de las Grandes Ligas, Kyle Schwarber, debido a una enfermedad, y Stott subió al puesto número 6 en el orden de bateo antes de que conectara su quinto cuadrangular de la reciente campaña.

El doble impulsor de Spencer Steer con dos outs en la octava, ante el relevista venezolano Jose Alvarado, le dio una ventaja efímera de 4-3 a los Rojos.

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