Aficionados croatas detenidos por insultos antisemitas en partido de fútbol

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La policía de la ciudad croata de Split arrestó al menos a una docena de aficionados del equipo de fútbol Hajduk Split el viernes, un día después de que seguidores alborotadores realizaran una manifestación antisemita, se enfrentaran con agentes e interrumpieran un partido contra el equipo visitante neerlandés Ajax.

Antes del encuentro del jueves por la noche, miles de aficionados gritaron insultos contra los judíos y corearon consignas en alabanza al líder nazi Adolf Hitler mientras marchaban detrás de un automóvil con una maqueta de ataúd encima, en la que figuraba el nombre del equipo Ajax, que desde hace tiempo ha estado asociado con la comunidad judía de Ámsterdam.

El estallido provocó una condena generalizada en Croacia, y el presidente Zoran Milanovic y el gobierno conservador criticaron duramente a los aficionados y exigieron castigo. La policía informó el viernes que había detenido a 12 de los aficionados bajo cargos de incitación a la violencia y al odio, pero indicó que podría arrestar a más sospechosos.

Los aficionados del Hajduk también se enfrentaron con la policía y forzaron una interrupción de 12 minutos del partido cuando arrojaron bengalas y otros objetos al campo.

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El Hajduk terminó venciendo al Ajax 2-1 en lo que fue el primer partido europeo importante del equipo local en 16 años, en la Conference League, el tercer torneo de clubes a nivel de rango en Europa.

La Federación Croata de Fútbol señaló en un comunicado que el incidente dañó la imagen futbolística del país y calificó el comportamiento como completamente opuesto a "los valores básicos del deporte: respeto mutuo, tolerancia y unión".

Milanovic instó a aplicar "medidas y sanciones que demuestren que no hay lugar para la glorificación del nazismo en Croacia".

Desde hace tiempo se acusa al gobierno croata de hacer la vista gorda ante el aumento de sentimientos nacionalistas y extremistas en el país relacionados con el régimen de la Segunda Guerra Mundial que colaboró con los nazis. El gobierno lo ha negado.

Milorad Pupovac, líder político de los serbios étnicos en Croacia, quienes fueron víctimas del régimen croata pronazi durante la Segunda Guerra Mundial, manifestó que "solo era cuestión de tiempo antes de que llegáramos a este punto que ocurrió ayer en Split".

Decenas de miles de serbios étnicos, judíos, romaníes y croatas antifascistas perecieron en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial en Croacia. Pero nacionalistas croatas han utilizado el cántico pronazi de la Segunda Guerra Mundial como símbolo de la lucha de Croacia por la independencia de la antigua Yugoslavia, liderada por los serbios.

Los incidentes en Split también fueron condenados por la Embajada de Israel en Zagreb, que dijo estar "profundamente conmocionada" e instó a una respuesta del gobierno.

El equipo Hajduk Split, que podría enfrentar medidas disciplinarias de la UEFA por la interrupción del partido, se disculpó por el comportamiento de los aficionados, pero afirmó que reflejaba solo a algunos seguidores del club.

"Pese a todos los esfuerzos, ocurrieron cosas de las que no estamos orgullosos, pero estamos dispuestos a asumir las consecuencias como club", indicó el equipo en un comunicado.