Colonos israelíes atacan a palestinos en Cisjordania durante cosecha

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Colonos israelíes atacaron a palestinos en localidades de toda la Cisjordania ocupada durante la cosecha de la aceituna el viernes, golpeando a residentes y a una periodista extranjera y prendiendo fuego a autos y árboles.

Colonos israelíes atacan a palestinos en toda Cisjordania

Autoridades locales y la Media Luna Roja Palestina reportaron ataques en al menos ocho aldeas del norte de Cisjordania, donde se concentra la mayoría de los olivares. La Media Luna Roja indicó que sus paramédicos atendieron a 14 heridos, y autoridades locales reportaron al menos cuatro lesionados. Una mujer de 63 años y un hombre de 40 fueron trasladados a un hospital después de ser golpeados por colonos, agregó la Media Luna Roja.

En la aldea de Abu Falah, colonos atacaron cuando residentes acompañados por activistas por la paz salieron temprano para la cosecha. Varios golpearon a la fotógrafa del Washington Post Heidi Levine, quien fue hospitalizada por sus heridas. El ejército de Israel condenó la violencia y reconoció que una periodista había resultado herida.

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La violencia de colonos contra palestinos se ha disparado este año y aumentó aún más en las semanas previas a las elecciones de Israel del 27 de octubre. El gobierno de ultraderecha que ha envalentonado a los colonos podría pronto ser expulsado del poder —o ganar otro mandato.

Las autoridades israelíes han hecho poco para detener los ataques, dicen residentes y grupos de derechos.

Al menos cuatro palestinos han muerto y más de 100 resultaron heridos desde el inicio de la cosecha a principios de mes, indicaron funcionarios palestinos. Señalan que miles de árboles han sido dañados, lo que ha costado cientos de miles de dólares a los agricultores.

Aumentan ataques reportados contra transporte marítimo en estrecho de Ormuz

Un organismo de monitoreo británico afirma que octubre ya es el mes más activo para los ataques reportados contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz desde marzo, durante los primeros meses de la guerra de Irán.

Esa noticia llegó incluso cuando la United Kingdom Maritime Trade Operations, o UKMTO, señaló que estaba "luchando por informar con precisión" el número real de ataques, ya que la mayoría de los barcos ahora se niegan a reportarlos.

Aun así, UKMTO señala que se reportaron 10 ataques en el estrecho en la semana que terminó el viernes. Un barco se hundió.

Desde principios de julio, la mayoría de los ataques ha ocurrido frente a Omán, donde el ejército de Estados Unidos ha estado guiando a embarcaciones en riesgo de un ataque iraní.

Ha habido un aumento de ataques desde que el presidente estadounidense Donald Trump rechazó a finales del mes pasado una propuesta de Teherán para poner fin a la guerra y abrir el estrecho, aunque han continuado las negociaciones indirectas.

Cinco muertos en ataques cerca de palacio del gobierno de Yemen

Ataques en el complejo del palacio del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente mataron al menos a cinco personas e hirieron a más de una docena, dijeron funcionarios gubernamentales.

En una publicación en Facebook el jueves por la noche, el ministro de Salud, Qasem Buhaibeh, manifestó que entre las víctimas había guardias de seguridad y otros empleados del palacio Maashiq, en la ciudad portuaria de Adén, en el sur de Yemen.

Adén ha sido la sede del gobierno de Yemen desde 2015. Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, se atribuyeron la responsabilidad de los ataques y afirmaron que su objetivo era un cuartel general de operaciones militares asociado con fuerzas saudíes que respaldan al gobierno.

Misiles hutíes caen cerca del cuartel de coalición respaldada por Riad

Dos de los misiles lanzados por los hutíes el jueves impactaron cerca del cuartel general de las fuerzas de la coalición respaldada por Arabia Saudí en Adén y causaron daños, dijo un funcionario del gobierno yemení.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa, señaló el viernes que los misiles cayeron cerca del complejo utilizado por la coalición en Buraiqah, un vecindario al oeste del palacio. No había altos funcionarios en el puesto en el momento del ataque, agregó.

Servicio de seguridad de Yemen detiene a un reportero, entre otros

El departamento de seguridad del gobierno yemení en Adén confirmó el viernes el arresto del reportero Murad Mohammed Saeed, entre otras personas. El comunicado no indicó la cifra de detenidos ni los cargos en su contra.

Saeed ha trabajado para varios periódicos y webs de noticias, incluido el periódico Aden Al-Ghad, según su página de Facebook. Había varias publicaciones en su cuenta, incluidos videos de los ataques en Adén.

Las autoridades vincularon los arrestos a advertencias previas contra la difusión de grabaciones que pudieran revelar detalles sensibles o afectar las operaciones de seguridad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.