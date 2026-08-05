Intensa jornada cinco de Jaguares Academy y Titanes

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La Jornada 5 de la temporada dejó una intensa serie de enfrentamientos entre Jaguares Academy y Titanes, con cuatro partidos disputados en distintas categorías que ofrecieron emociones de principio a fin, destacando el nivel competitivo, la entrega de los jugadores y el crecimiento que ambas organizaciones han mostrado a lo largo del campeonato.

En la categoría Venados, Jaguares Academy impuso condiciones desde los primeros minutos gracias a una sólida actuación defensiva y un ataque efectivo que le permitió tomar ventaja en el marcador. Cuando transcurría el segundo cuarto y con el encuentro 12-0 a favor de Jaguares, el conjunto de Titanes decidió no continuar el partido, decretándose oficialmente la victoria para el equipo felino.

Uno de los encuentros más emocionantes de la jornada se vivió en la categoría Águilas, donde Titanes consiguió una cerrada victoria por 16-14. Ambos equipos protagonizaron un duelo de gran intensidad, con constantes intercambios de jugadas y un desenlace que se definió por pequeños detalles. En el último cuarto, Jaguares vio anuladas dos anotaciones que pudieron cambiar el rumbo del compromiso, en un cierre que generó polémica y mantuvo la expectativa hasta el silbatazo final.

En la categoría Cocodrilos, Titanes volvió a imponer condiciones al llevarse el triunfo por 18-8. El encuentro se caracterizó por el intenso trabajo físico de ambos conjuntos, aunque la escuadra visitante supo capitalizar mejor sus oportunidades ofensivas para inclinar la balanza a su favor.

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Por su parte, en la categoría Liebres, los jugadores más pequeños brindaron un partido lleno de entusiasmo y entrega. Jaguares luchó hasta los últimos instantes en busca de la remontada, pero Titanes administró de buena forma su ventaja para quedarse con la victoria por 20-13.