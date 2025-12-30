Jake Paul envía mensaje de solidaridad a Anthony Joshua tras trágico suceso
El youtuber Jake Paul brinda apoyo a Anthony Joshua tras accidente en Nigeria que dejó dos fallecidos
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Jake Paul y Anthony Joshua entregaron hace unos días uno de los combates de boxeo más virales en los últimos años. Tras semanas de promoción y discusión, el británico se llevó el triunfo al noquear al youtuber.
Con una potente combinación a la quijada, Joshua dejó en la lona a Paul, causándole una doble fractura que desató una confrontación entre ambos peleadores en redes sociales.
Los problemas entre ambos personajes han pasado a segundo término en las últimas horas, luego de confirmarse un accidente automovilístico de Joshua en Nigeria, que dejó dos miembros de su equipo de trabajo fallecidos.
Con preocupación y dejando la rivalidad de lado, Paul utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje a su rival en el encordado, asegurando que la vida es más importante que cualquier problema y expresando su pésame a las víctimas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ (Anthony Joshua) y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy (lunes)", escribió.
El boxeador estadounidense fue sometido a una cirugía reconstructiva en la mandíbula, donde se le colocaron placas de titanio para estabilizar la fractura. Durante los primeros días posteriores a la operación, su dieta se limitó exclusivamente a líquidos, lo que representó un reto físico y emocional para un atleta acostumbrado a entrenamientos intensos y a mantener un estilo de vida exigente.
A pesar de las dificultades, Paul compartió mensajes de gratitud hacia sus seguidores, asegurando que el apoyo recibido ha sido fundamental para mantener la motivación en esta etapa.
no te pierdas estas noticias
Jake Paul envía mensaje de solidaridad a Anthony Joshua tras trágico suceso
El Universal
El youtuber Jake Paul brinda apoyo a Anthony Joshua tras accidente en Nigeria que dejó dos fallecidos
Gilberto Mora encabeza lista de los más valorados en Liga MX
El Universal
El juvenil de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, destaca como el futbolista más caro en la Liga MX. Conoce más detalles sobre su valor y desempeño.