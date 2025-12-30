Jake Paul envía mensaje de solidaridad a Anthony Joshua tras trágico suceso

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Jake Paul y Anthony Joshua entregaron hace unos días uno de los combates de boxeo más virales en los últimos años. Tras semanas de promoción y discusión, el británico se llevó el triunfo al noquear al youtuber.

Con una potente combinación a la quijada, Joshua dejó en la lona a Paul, causándole una doble fractura que desató una confrontación entre ambos peleadores en redes sociales.

Los problemas entre ambos personajes han pasado a segundo término en las últimas horas, luego de confirmarse un accidente automovilístico de Joshua en Nigeria, que dejó dos miembros de su equipo de trabajo fallecidos.

Con preocupación y dejando la rivalidad de lado, Paul utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje a su rival en el encordado, asegurando que la vida es más importante que cualquier problema y expresando su pésame a las víctimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ (Anthony Joshua) y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy (lunes)", escribió.

El boxeador estadounidense fue sometido a una cirugía reconstructiva en la mandíbula, donde se le colocaron placas de titanio para estabilizar la fractura. Durante los primeros días posteriores a la operación, su dieta se limitó exclusivamente a líquidos, lo que representó un reto físico y emocional para un atleta acostumbrado a entrenamientos intensos y a mantener un estilo de vida exigente.

A pesar de las dificultades, Paul compartió mensajes de gratitud hacia sus seguidores, asegurando que el apoyo recibido ha sido fundamental para mantener la motivación en esta etapa.