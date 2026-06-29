Jannik Sinner remonta y gana en la primera ronda de Wimbledon

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LONDRES (AP) — El campeón defensor Jannik Sinner tuvo que remontar dos veces tras perder un set y recuperar la compostura después de una preocupante caída sobre el césped para vencer en cinco sets a Miomir Kecmanovic, 50º del ranking, el lunes en la primera ronda de Wimbledon.

Jannik Sinner remonta tras caída y set perdido

Un mes después de su colapso en el Abierto de Francia, el número uno Sinner logró una victoria 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3 que duró 3 horas y 30 minutos en el partido inaugural honorífico en la Pista Central reservado para el campeón de individuales masculinos del año pasado.

Sinner dijo que estaba "un poco tenso al principio", señalando que era su primer partido de la temporada sobre césped.

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"Estoy feliz de haberle dado la vuelta", dijo Sinner.

Lleyton Hewitt, el campeón de 2002, sigue siendo el único ganador de individuales masculinos de Wimbledon en la era profesional (desde 1968) que perdió en la primera ronda al año siguiente. El australiano fue derrotado por Ivo Karlovic en su debut de 2003.

Novak Djokovic avanza con apoyo de Bad Bunny

En otro partido en la Pista Central, el siete veces campeón Novak Djokovic tuvo a Bad Bunny animándolo durante una victoria 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 sobre Wu Yibing, el 102 del ranking, partido que terminó con el techo retráctil cerrado y las luces encendidas debido a la oscuridad. Djokovic mejoró a un perfecto 21-0 en la primera ronda en Wimbledon.

Serena Williams jugará su partido inaugural el martes contra la australiana Maya Joint, de 20 años, lo que marca la primera vez que compite en individuales en casi cuatro años.

Condiciones ideales

Sinner no había disputado un partido oficial desde que tuvo problemas de mareos durante una ola de calor en Roland Garros, cuando después de estar a un juego de concluir su partido de segunda ronda en sets corridos, fue derrotado por Juan Manuel Cerúndolo en cinco.

El partido con Kecmanovic se disputó en condiciones ideales, con cielos soleados y una temperatura de 24 grados Celsius.

Sinner es el gran favorito para repetir como campeón de Wimbledon, ya que su principal rival Carlos Alcaraz, a quien venció en la final del año pasado, se perderá el campeonato debido a una lesión en la muñeca derecha.

Sinner sintió la presión por los honores reservados para el campeón defensor.

"Fue una sensación muy, muy diferente", dijo. "Hay muchos nervios cuando bajas las escaleras detrás de la cancha. También mentalmente, sabiendo que es una cancha tan prestigiosa y tan histórica".

Zapato ensangrentado

Al inicio del tercer set, Sinner provocó un fuerte aplauso cuando ejecutó una volea cortada con dejada tan buena que Kecmanovic ni siquiera corrió por ella. Pero en el mismo juego, Sinner luego cayó con fuerza sobre el césped cuando perdió el equilibrio al intentar cambiar de dirección. Cayó de rodillas y se fue hacia atrás haciendo una mueca de dolor mientras se agarraba lo que parecía ser la zona de la cadera izquierda. Pero se levantó rápidamente y reanudó el juego.

A medida que avanzaba el partido, Sinner parecía estar sangrando a través de su zapato derecho.

"Estoy bien", dijo Sinner. "Solo parece mucho peor de lo que es... Es solo una uña".

Kecmanovic salvó un punto de set en el desempate del tercer set con un punto alocado que terminó con Sinner otra vez en el suelo después de que primero devolviera una pelota corta y luego retrocediera para correr por una pelota por encima del hombro hacia la esquina. Eso igualó el desempate 6-6 y Sinner y Kecmanovic se chocaron las manos en el posterior cambio de lado, mientras los jugadores parecían apreciar el esfuerzo del otro.

Dos puntos después, un revés de Sinner se fue largo y Kecmanovic tomó una ventaja de dos sets a uno.

"El tercer set", dijo Sinner, "fue muy difícil de digerir".

Pero Sinner ordenó su juego en los dos últimos sets para lograr su primera victoria en cinco sets desde que remontó dos sets abajo para vencer a Daniil Medvedev y conseguir su primer trofeo de Grand Slam en la final del Abierto de Australia 2024.

Beckham hace la ola

Los espectadores, incluyendo David Beckham desde el Palco Real, participaron en una ola cuando Sinner mantuvo su servicio para ponerse 5-2 arriba en el quinto set.

Sinner ahora ha ganado los cinco enfrentamientos de su carrera con Kecmanovic, pero este no se pareció en nada a una victoria en sets corridos en la tercera ronda en Wimbledon en 2024, y los jugadores compartieron un abrazo amistoso en la red cuando terminó.

Sinner conectó 72 golpes ganadores contra 20 de Kecmanovic, pero también tuvo muchos más errores no forzados: 52 contra 33. El saque fue un arma para Sinner, que conectó 31 aces contra uno de Kecmanovic.

"Intentaremos apuntar a un par de mejoras para el próximo partido", dijo Sinner.

Kecmanovic tuvo que reagruparse recientemente después de que Viktor Troicki lo dejara para entrenar a otro serbio: alguien llamado Novak Djokovic.

El kimono de Osaka

En otros partidos, Medvedev derrotó a Marin Cilic 6-1, 6-2, 6-4 en un duelo de campeones de Grand Slam; el 12º cabeza de serie Andrey Rublev fue derrotado por Roman Safiullin 6-4, 6-7 (6), 3-6, 6-3, 7-6 (12); y el adolescente español en ascenso Rafael Jodar, en su debut en Wimbledon, venció a Felix Gill 6-3, 6-3, 7-5.

En la acción femenina, Naomi Osaka hizo otra declaración de moda al vestir un kimono fluido para su salida a la cancha antes de una victoria 6-1, 7-5 sobre Elsa Jacquemot; la número uno Aryna Sabalenka venció a Teodora Kostovic 6-2, 6-3; Coco Gauff venció a Tamara Korpatsch 6-2, 6-1 en 54 minutos; y la campeona del Abierto de Francia Mirra Andreeva venció a Magda Linette 7-5, 6-4.

La finalista del Abierto de Francia Maja Chwalinska, que necesitó una invitación (wild card), fue derrotada 2-6, 7-5, 6-2 por Mananchaya Sawangkaew.