Javier Aguirre ilusiona a México antes del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- Por sí solo, este 11 de junio ya es un día histórico para México y su futbol, pero podría serlo aún más. Javier Aguirre lo sabe y la responsabilidad pasa en gran parte por las decisiones que tome esta tarde.

Preparación mental y táctica para el debut

"El Vasco" "tiene estructurado", mas no definido, su 11 inicial para enfrentar a Sudáfrica. Este jueves, la Selección Mexicana inaugurará la Copa del Mundo 2026 y el técnico nacional ya saborea lo que será el estadio Ciudad de México.

"Puede ser un buen día para nosotros, va a ser una fiesta que perdurará durante años, y nosotros, sentirnos tranquilos con lo que hacemos, la fortaleza mental es clave, lo saben ellos. Mañana puede ser un día histórico, difícilmente vivirán otro mundial en México, al menos yo ya no", declaró Aguirre.

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Se acabaron los experimentos, Aguirre y sus dirigidos están preparados para ofrecer una gran exhibición ante millones o al menos, así lo asegura el entrenador del Tricolor, quien disputará su tercera Copa Mundial al frente de la Selección, luego de las pasadas ediciones Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

"Insisto, estamos preparados para cualquier eventualidad, hemos preparado y sometido todo a pruebas, no es solamente el futbol, es el equilibrio emocional. Estar ante mil millones de personas que te ven, cosas injustas del señor de negro (árbitro), el tema climatológico", aseveró.

Convicción y unidad en el equipo

"Estamos preparados y hemos elegido a 26 seres humanos, mexicanos, que están preparados, ojalá se vea reflejado en el marcador", lanzó el "Vasco" Aguirre.

En punto de las 13:00 horas del 11 de junio, el Tricolor estará en busca de un día que marque a México como país futbolero. Una Copa del Mundo es algo irrepetible en casa y Javier, asegura, pudo convencer a sus jugadores de entenderlo.

"Los he convencido, ellos mismos han utilizado la palabra familia, se sienten cómodos, es una palabra muy fuerte, muy poderoso. Solitos han ido creciendo, ya lo interiorizaron, me facilitan la chamba, estamos preparadísimos", concluyó.