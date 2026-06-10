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Sydney Sweeney niega tensiones en elenco de Euphoria

Zendaya no ha emitido declaraciones tras las versiones sobre su relación con Sydney Sweeney.

Por El Universal

Junio 10, 2026 07:53 p.m.
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Sydney Sweeney niega tensiones en elenco de Euphoria
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 10 (EL UNIVERSAL).- La premier de la tercera temporada de "Euphoria" en Los Ángeles, realizada en abril, estuvo marcada por rumores sobre un posible distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, luego de que ambas no interactuaran en la alfombra roja como en presentaciones anteriores.

      Sydney Sweeney niega tensiones en el elenco de Euphoria

      Ahora que la serie ha concluido, Sweeney habló por primera vez sobre las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios, donde incluso se mencionaban supuestos conflictos detrás de cámaras que habrían provocado retrasos en la producción.

      En entrevista con Vanity Fair, la actriz negó que existieran tensiones: "Bueno, quiero decir, todos crecimos juntos en esta serie, así que es una locura ver cómo las redes sociales y la prensa manipulan las cosas".

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      Retrasos en producción y rumores en redes sociales

      La producción de la temporada, prevista originalmente para estrenarse en 2024, se vio afectada por las huelgas del sindicato de actores y guionistas en Estados Unidos, lo que también modificó su calendario.

      De acuerdo con The Sun, algunas fuentes señalaron una supuesta división entre las actrices por diferencias políticas. Según el medio, una fuente afirmó que "es un pequeño quebradero de cabeza porque Zendaya no quiere que la asocien con un partidario de Trump".

      Otros reportes incluso apuntaron a que Sweeney habría sentido atracción por Tom Holland, esposo de Zendaya, aunque otras versiones sostienen que ambas actrices simplemente están enfocadas en sus carreras debido a su creciente popularidad.

      Hasta la fecha, Zendaya no ha hecho declaraciones al respecto.

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