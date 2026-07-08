Jemerrio Jones llega al Santos

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Santos del Potosí continúa fortaleciendo su plantel de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con la incorporación del alero estadounidense Jemerrio Jones, un jugador con experiencia en la NBA y la G League que llega para aportar intensidad defensiva, rebotes y energía al conjunto potosino.

Originario de Memphis, Tennessee, Jones mide 2.03 metros (6´8") y se desempeña como alero (forward). Durante su etapa universitaria defendió los colores de New Mexico State, además de militar previamente en Hill College, donde comenzó a consolidar su carrera.

En el ámbito profesional, el nuevo refuerzo de Santos cuenta con experiencia en la NBA tras formar parte de Los Ángeles Lakers, además de disputar varias temporadas en la NBA G League con equipos como South Bay Lakers, Wisconsin Herd, Delaware Blue Coats y Lakeland/Osceola Magic.

Su trayectoria también incluye importantes reconocimientos individuales. Fue elegido para el Tercer Equipo All-NBA G League, además de ser nombrado Jugador del Año de la Western Athletic Conference (WAC) y Jugador Más Valioso del Torneo de la WAC. Asimismo, integró el Primer Equipo All-WAC y participó en el Torneo de la NCAA.

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En su última campaña universitaria registró promedios de 11.0 puntos, 13.2 rebotes y 3.1 asistencias por partido, estadísticas que reflejan su capacidad para dominar ambos lados de la cancha y contribuir en diferentes facetas del juego.

Con esta contratación, Santos del Potosí suma un jugador de amplia experiencia y comprobada calidad, con el objetivo de fortalecer su rotación y convertirse en un elemento importante dentro del esquema del equipo para afrontar la próxima campaña de la LNBP.