Jemerrio Jones llega al Santos
El ex alero de los Lakers se incorpora para reforzar a los Celestiales
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Santos del Potosí continúa fortaleciendo su plantel de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con la incorporación del alero estadounidense Jemerrio Jones, un jugador con experiencia en la NBA y la G League que llega para aportar intensidad defensiva, rebotes y energía al conjunto potosino.
Originario de Memphis, Tennessee, Jones mide 2.03 metros (6´8") y se desempeña como alero (forward). Durante su etapa universitaria defendió los colores de New Mexico State, además de militar previamente en Hill College, donde comenzó a consolidar su carrera.
En el ámbito profesional, el nuevo refuerzo de Santos cuenta con experiencia en la NBA tras formar parte de Los Ángeles Lakers, además de disputar varias temporadas en la NBA G League con equipos como South Bay Lakers, Wisconsin Herd, Delaware Blue Coats y Lakeland/Osceola Magic.
Su trayectoria también incluye importantes reconocimientos individuales. Fue elegido para el Tercer Equipo All-NBA G League, además de ser nombrado Jugador del Año de la Western Athletic Conference (WAC) y Jugador Más Valioso del Torneo de la WAC. Asimismo, integró el Primer Equipo All-WAC y participó en el Torneo de la NCAA.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En su última campaña universitaria registró promedios de 11.0 puntos, 13.2 rebotes y 3.1 asistencias por partido, estadísticas que reflejan su capacidad para dominar ambos lados de la cancha y contribuir en diferentes facetas del juego.
Con esta contratación, Santos del Potosí suma un jugador de amplia experiencia y comprobada calidad, con el objetivo de fortalecer su rotación y convertirse en un elemento importante dentro del esquema del equipo para afrontar la próxima campaña de la LNBP.
no te pierdas estas noticias
Eustaquio Taqui Garduño, chofer histórico de la Selección Mexicana
El Universal
Desde 2007, Eustaquio Garduño ha sido el conductor oficial en torneos y concentraciones del Tricolor.
¿Qué partidos de Cuartos de Final se transmitirán por TV Abierta?
El Universal
Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 tendrán transmisión en Canal 5, Canal 7 y VIX en México.
Djokovic vence a Auger-Aliassime en partido de más de cinco horas en Wimbledon
AP
Djokovic objetó el cierre temprano del techo en Wimbledon, y Sinner se prepara para enfrentar al campeón defensor.