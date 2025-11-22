logo pulso
Jiménez anota con Fulham; llega a 61 goles en Premier League

Por El Universal

Noviembre 22, 2025 01:21 p.m.
Jiménez anota con Fulham; llega a 61 goles en Premier League

Este sábado el Fulham (1-0) derrotó al Sunderland por la jornada 12 de la Premier League, y fue gracias al delantero mexicano Raúl Jiménez, autor del único gol del partido.
Cuando parecía que el partido iba a terminar en empate sin goles, el goleador de la Selección Mexicana levantó la mano y se echó el equipo al hombro, con una definición digna de los letales artilleros que abundan en la mejor liga del mundo.
Al minuto 84, Samuel Chukwueze mandó un centro por el costado izquierdo que confundió a la defensa y al portero del Sunderland, que no pudieron responder a la anticipación de Jiménez, que se estiró para empujar el balón al fondo de la red y darle el triunfo a su equipo.
Así, Raúl Jiménez llegó a 61 goles en la Premier League y ayudó a que su equipo gane por segunda vez en sus últimos cinco partidos.

