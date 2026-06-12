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Jiménez se estrena como goleador

Rompe su sequía mundialista 6 años después de una fractura de cráneo

Por El Universal

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Jiménez se estrena como goleador
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      México.- "No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla", reza el viejo dicho mexicano. Una frase que cobra todo sentido en la historia de Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana que, tras años de espera y tres Copas del Mundo disputadas, por fin logró romper la sequía y estrenarse como goleador en el máximo escenario del futbol.

      El atacante, encontró su momento en el instante preciso. Con determinación, se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro exacto de Roberto Alvarado, firmando el segundo tanto del Tricolor ante Sudáfrica al minuto 67.

      Más que un simple gol, la anotación representó una liberación personal y un premio a la persistencia, quedando reflejado en la forma en la que frente a miles en el Estadio Ciudad de México y millones por la televisión festejó.

      Jiménez, recientemente anunció su regreso a los Wolves.

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      Tras una grave fractura de cráneo en 2020, Jiménez volvió a destacar en el torneo mundialista.