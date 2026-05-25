Joel Huiqui sueña con hacer historia en Cruz Azul

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Con un gol de

en el minuto 94, el Cruz Azul se proclamó campeón del futbol mexicano al derrotar (1-2) a los Pumas en el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sí,volvió a levantar un título en la casa del equipo auriazul y a demostrar que se siente bastante cómodo jugando ahí.y sus dirigidospara vencer a la escuadra felina en CU y conquistaron la ansiada décima para la institución de La Noria.El conjunto celeste prefirió no jugar los tiempos extra y, con una, silenció el inmueble universitario y apagó las ilusiones de la afición presente.Luego de alzar el trofeo del futbol mexicano, el jovenhabló sobre lo que significó para él este momento.es increíble, ganar un campeonato es maravilloso. Lo increíble es que empiezas perdiendo y la realidad es que el equipo se mostró muy maduro. Se cumplió el objetivo que es quedar campeón", declaró en conferencia de prensa.El canterano del Cruz Azul también aprovechó para compartir su intención deal frente de esta institución y le mandó una Víctor Velázquez."Elmencionó que le gustaría que me quedara y a mí me encantaría, entonces, solamente, falta que lo haga. La realidad es que mi sueño está cumplido, [pero] a mí me encantaría quedarme", se sinceró.reconoció que ha "tenido" en, tanto como jugador y ahora como, por lo que desea permanecer como timonel celeste.De igual forma, aprovechó para dedicarles una todos los seguidores cementeros y dejó en claro cuál es su siguiente objetivo."Felicidades a toda laque hizo un gran trabajo y esperemos ir por la", sentenció el estratega mexicano después de alcanzarestrella.El exjugador también compartió algunosque ayudaron a quederrotara a los Pumas."Laes así, a veces se complica el, planeas y no funciona, pero la idea nuestra siempre proponer y jugar mucho mejor;y defender mucho mejor", puntualizó.