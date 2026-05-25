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Necesario, revisar cómo se está aplicando la "Ley Serrano": EGC

Señaló que esperará a que se resuelva la situación jurídica de la funcionaria municipal Alejandra Hermosillo

Por Rolando Morales

Mayo 25, 2026 12:40 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Omar Hernández-Pulso

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      El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que esperará a que se resuelva la situación jurídica de la funcionaria municipal Alejandra Hermosillo, detenida por presuntos hechos relacionados con el uso indebido de inteligencia artificial, antes de fijar una postura oficial sobre el caso.

      Luego de que trascendiera que una de las personas aprehendidas por la Fiscalía es trabajadora del Ayuntamiento de la capital potosina, Galindo Ceballos afirmó que todavía no existe información clara sobre las denuncias ni sobre los delitos que se imputan al descartar de igual forma que la detención se trate de un ataque contra su administración.

      "No quiero hablar al aire, nadie sabe quién denuncia ni cuál es exactamente el delito", declaró el edil, quien insistió en que primero deben conocerse los detalles del proceso judicial.

      El alcalde defendió a Hermosillo al asegurar que "es una buena colaboradora" y destacó su trabajo en las acciones contra el grafiti en la ciudad. Sin embargo, precisó que cualquier decisión administrativa dependerá de lo que determinen las autoridades judiciales.

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      "Es un tema particular, no podemos mezclar la institución", comentó. Asimismo señaló que no se le ha otorgado un apoyo legal al señalar que es un tema particular.

      Sobre el debate generado por el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes y voces, Galindo reconoció que él mismo ha sido víctima de contenidos alterados y ataques en redes sociales.

      "Todos los días se usa mi imagen, mi voz, me caricaturizan", expresó. Añadió que la inteligencia artificial puede tener usos positivos, aunque consideró necesario revisar cómo se está aplicando la legislación en los casos recientes.

      Las declaraciones ocurren en medio de la polémica por las detenciones de personas identificadas como creadoras de contenido en San Luis Potosí, situación que organizaciones como Articulo 19 México y Centroamérica, Comité de Protección a Periodistas y Reporteros Sin Fronteras calificaron como un posible riesgo para la libertad de expresión.

      Los colectivos cuestionaron la llamada "Ley Serrano", reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, al considerar que podría utilizarse de manera arbitraria contra voces críticas, comunicadores y activistas.

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