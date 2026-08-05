Jorge Iga destacó en los JCC-2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El nadador olímpico potosino Jorge Andrés Iga César culminó una sobresaliente actuación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al convertirse en el atleta más destacado de la delegación mexicana de natación tras conquistar cinco medallas, producto de tres preseas de oro y dos de plata.

A sus 29 años, el seleccionado nacional confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y ya tiene la mirada puesta en el próximo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, donde buscará regresar a unos Juegos Olímpicos y contribuir a que México vuelva a competir en la prueba de relevo varonil, una especialidad en la que el país no participa desde hace dos décadas.

El potosino, quien representó a México en París 2024, continuará con su preparación en Estados Unidos, donde mantiene su programa de entrenamiento con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas y mentales a las próximas competencias internacionales.

Al hacer un balance de su participación en Santo Domingo 2026, Iga reconoció el valor especial que tuvieron estos Juegos, tanto por los resultados obtenidos como por las dificultades que enfrentó durante el año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Para mí fueron unos Juegos Centroamericanos muy especiales, son mis terceros Juegos Centroamericanos. Acumulan una trayectoria longeva en donde me he podido mantener en muy buen nivel. Fueron unos Juegos muy decisivos también porque este año fue un poquito complicado para mí. Perdí mucho de los apoyos que tenía y estos resultados también me demuestran que todavía tengo esas ganas, ese nivel", expresó.

En la jornada de cierre de la disciplina, Jorge Iga volvió a subir a lo más alto del podio al integrar el equipo mexicano conformado por Marcus Antonio Reyes Gentry, Andrés Eduardo Puente Bustamante, Jorge Andrés Iga César y Andrés Dupont Cabrera, que conquistó la medalla de oro en la prueba de relevo combinado 4x100 metros varonil con un tiempo de 3:36.96, estableciendo además un nuevo récord regional.

Con este resultado, la selección mexicana de natación confirmó su dominio absoluto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al finalizar como campeona de la disciplina, con un impresionante balance de 22 medallas de oro, 12 de plata y cinco de bronce, consolidando a México como la principal potencia regional y fortaleciendo sus aspiraciones rumbo a los compromisos internacionales del ciclo olímpico.