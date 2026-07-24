Joss Garfias deja atrás Spa-Francorchamps
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El piloto potosino Joss Garfias concluyó su participación en la sexta fecha de la temporada 2026 de la FIA Fórmula 3, disputada en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, donde enfrentó un complicado fin de semana marcado por una penalización que condicionó sus aspiraciones de pelear por mejores posiciones.
Considerado uno de los trazados más desafiantes del calendario por sus rápidas curvas y sus más de siete kilómetros de longitud, Spa-Francorchamps representó un importante reto para todos los pilotos de la categoría. Garfias llegó con el objetivo de romper la mala racha de resultados y sumar puntos importantes; sin embargo, la sanción recibida tras la sesión de clasificación modificó el plan de trabajo del equipo para ambas competencias del fin de semana.
A pesar de las dificultades, el piloto mexicano logró rescatar su mejor resultado en la carrera sprint, mostrando un buen ritmo de competencia y manteniendo el objetivo de continuar su proceso de adaptación dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.
"Un fin de semana agridulce puesto que veníamos con determinación a enfrentar uno de los circuitos más largos de la temporada; las últimas semanas hemos estado viajando mucho y el tiempo entre cada carrera ha sido muy corto, hemos tenido poco tiempo para adaptarnos de circuito a circuito, pero eso mismo nos ha motivado a mejorar la adaptabilidad con el monoplaza. En Spa la penalización sí nos afectó en el fin de semana, ya que esta fue aplicada en ambas carreras quitándonos una oportunidad de poder remontar. Aun así terminamos dando lo mejor de nosotros; hay que darle vuelta a la página y enfocarnos en la siguiente competencia, que es muy pronto", expresó Garfias.
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Tras su paso por Bélgica, el piloto potosino ya centra su atención en la séptima fecha del campeonato, que se disputará en el Hungaroring, en Hungría, uno de los circuitos más técnicos del calendario de la FIA Fórmula 3.
Con la mirada puesta en la segunda mitad de la temporada, Joss Garfias continuará trabajando junto a su equipo para mejorar su rendimiento, sumar resultados positivos y cerrar con fuerza la campaña 2026, buscando consolidar su crecimiento dentro del automovilismo internacional.
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