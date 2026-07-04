Joss Garfias listo para Reino Unido

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El piloto potosino Joss Garfias concluyó su participación en la cuarta fecha del Campeonato de FIA Fórmula 3, disputada en el circuito de Red Bull Ring, en Austria, donde afrontó un fin de semana complicado que, sin embargo, representó un nuevo paso dentro de su proceso de adaptación a una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.

Garfias continúa acumulando experiencia en su temporada de debut y, aunque los resultados no fueron los esperados, mantiene el objetivo de seguir evolucionando carrera tras carrera junto a la escudería PREMA.

El mexicano calificó en la posición 25 para la competencia y, tras una carrera exigente en el trazado austriaco, cruzó la meta en el lugar 24, sumando kilómetros y aprendizaje de cara a los siguientes compromisos del calendario.

Al término de la carrera, el piloto potosino reconoció las dificultades que presentó el circuito, pero aseguró que mantiene firme su compromiso de continuar mejorando.

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"Seguimos en el proceso de adaptación. Veníamos de ir en ascendente en Mónaco, ahora acá en Austria batallamos. Me mantengo firme y en constante preparación para las siguientes fechas de esta temporada y tratando de dar lo mejor de mí mismo y para el equipo. Agradecido con mi equipo PREMA por la oportunidad de competir en esta categoría y seguir desarrollando mi carrera como piloto profesional. Vamos a buscar carrera a carrera la mejor adaptación, seguro pronto llegarán los resultados", expresó Garfias.

La actividad para el piloto mexicano no se detiene, ya que su siguiente compromiso llegará de inmediato cuando dispute la siguiente fecha del campeonato dentro del programa oficial del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que se celebrará esta misma semana en el histórico circuito de Silverstone.