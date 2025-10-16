Jóvenes promesas mexicanas entre las más destacadas del mundo, según The Guardian

El periódico británico The Guardian publicó un listado de las jóvenes promesas nacidas en 2008 con mayor proyección internacional, en el que destacan tres mexicanos: José Mancilla (Pumas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul) y Gilberto Mora (Tijuana).

Para seleccionar los perfiles, se evalúa el futuro de los jugadores en escenarios de alta competencia, su impacto en los clubes a los que pertenecen y en la Selección que representan, así como sus habilidades físicas y técnicas, y que demuestren un talento superior para la categoría de su edad.

Alex Gutiérrez es un delantero que llama la atención por su magnífica zurda y que se incorporó a La Máquina en este torneo Apertura 2025, luego de que el técnico Nicolás Larcamón asumiera el mando y lo trajera procedente de los Rayos del Necaxa, equipo con el que consiguió el título de liga Sub-17 en el Apertura 2024. Ahora busca minutos con el primer equipo de los celestes, a la espera de recibir el llamado con el Tri para la Copa del Mundo Sub-17 en noviembre.

José Mancilla es un mediocampista zurdo versátil, orgullosamente emergido de la cantera del Club Universidad Nacional, y a quien su entrenador del Tri Sub-17, Carlos Cariño, ha hecho comentarios muy positivos, afirmando que "es agresivo en defensa, pero que, con la posesión, juega con la madurez de un jugador mucho más experimentado". Aunque no ha conseguido un lugar dentro del primer equipo, se prepara con ellos para cazar su gran oportunidad.

Por último, pero no menos importante, está el prometedor futuro de Gilberto Mora, para quien aparecer en este listado es sólo una forma más de reconocerlo, luego de ser el jugador más joven en anotar en la Liga MX con Tijuana, llevarse los reflectores en la obtención de la Copa Oro con la Selección Mayor, ser considerado el Jugador Más Valioso de México en el Mundial Sub-20 y estar cerca de disputar la Copa del Mundo 2026 antes de sus 18 años.

En ediciones anteriores, esta publicación destacó a figuras como Ousmane Dembélé — actual Balón de Oro 2025 y campeón de la Champions League con el PSG—, además de jugadores del calibre de Gianluigi Donnarumma o Riccardo Calafiori.