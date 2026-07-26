Juan Soto entra en lista de lesionados

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NUEVA YORK.- El toletero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

El dominicano recibió dos bases por bolas ante el abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Roki Sasaki, en la derrota del viernes por la noche por 4-2 en el Citi Field antes de ser reemplazado por su compatriota Jorge Polanco en la sexta entrada con el marcador empatado 1-1.

Después del juego, el mánager interino de los Mets, Andy Green, dijo que Soto sintió molestias al impulsarse al correr hacia segunda base. Había estado lidiando con la persistente lesión desde que regresó de la pausa del Juego de Estrellas la semana pasada.

Soto está bateando para .283 con 21 jonrones, 52 carreras impulsadas y el mejor OPS de la Liga Nacional con .947 en 84 juegos esta temporada. Se perdió 15 partidos del 4 al 21 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha, y los Mets tuvieron marca de 3-12 sin él — perdiendo sus últimos 12 juegos durante ese tramo .

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Soto no jugó en la derrota del miércoles por 4-3 en Milwaukee, pero volvió a la alineación el viernes después de que los Mets tuvieran un día libre.

Único All-Star de los Mets, que están en el último lugar, este año, Soto salió del primer juego del equipo tras la pausa en la octava entrada el 16 de julio en Filadelfia. Nueva York descansó al día siguiente, y él regresó a la alineación como bateador designado el sábado y el domingo contra los Filis . Jugó en el jardín izquierdo el lunes en Milwaukee y fue el BD el martes.

Para reemplazar a Soto en el roster activo, los Mets subieron al infielder de esquina y outfielder Eric Wagaman desde Triple-A Syracuse. Wagaman estaba bateando para .162 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 21 juegos de Grandes Ligas esta temporada.