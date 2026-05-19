Judokas logran plata y bronce en la Olimpiada

La disciplina de judo continúa aportando importantes resultados para la delegación de San Luis Potosí dentro de la Olimpiada Nacional 2026, que se desarrolla en la ciudad de Mérida. En esta ocasión, las judocas potosinas Valeria Juárez y Cristina Marceleño lograron subir al podio nacional tras conquistar medallas de plata y bronce, respectivamente.

Valeria Juárez tuvo una destacada actuación durante toda la competencia al enfrentar en la fase de grupos a representantes de Jalisco, Chihuahua y Colima, logrando avanzar a las rondas definitivas gracias a su buen desempeño sobre el tatami.

Posteriormente, la atleta potosina consiguió avanzar a la semifinal, donde derrotó a una competidora de Nuevo León para asegurar su lugar en la gran final nacional. En la disputa por la medalla de oro, Valeria Juárez se enfrentó a la representante de Jalisco, obteniendo finalmente la medalla de plata para la delegación potosina.

Por su parte, Cristina Marceleño también protagonizó una sobresaliente participación al medirse en la fase de grupos ante rivales de Nuevo León y Guanajuato, avanzando hasta la ronda semifinal del certamen. En esa instancia, la judoca potosina enfrentó a la representante de Jalisco, resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce dentro de la competencia nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estos resultados, el judo de San Luis Potosí continúa demostrando el crecimiento y nivel competitivo de sus atletas en la máxima justa deportiva juvenil del país, sumando nuevas preseas para la delegación estatal en la Olimpiada Nacional 2026.