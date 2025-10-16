Jugadoras alcanzan marcas en Liga MX

Durante la jornada 15 del Apertura 2025, Atlético de San Luis Femenil celebró dos hitos importantes dentro de su plantilla. Viridiana López disputó su partido número 150 en la Liga MX Femenil, mientras que Citlali Hernández alcanzó los 200 encuentros en el máximo circuito del futbol femenil mexicano.

López inició su carrera profesional en 2019 con Toluca, donde jugó cinco torneos antes de integrarse a Puebla, equipo en el que permaneció del Apertura 2022 al 2024. Ese mismo año se unió a Atlético de San Luis, consolidándose como una jugadora constante, comprometida y confiable dentro del equipo.

Citlali Hernández, por su parte, debutó en 2018 con el Club América, donde se coronó campeona del torneo Apertura. Después tuvo su primera etapa con Atlético de San Luis, jugó en Pumas y regresó al club potosino. Con 145 partidos disputados con la camiseta rojiblanca, Hernández se ha convertido en la jugadora con más encuentros en la historia del club y una referente por su liderazgo dentro del campo.

El aporte de López y Hernández va más allá de los números. De acuerdo con él el Club, la experiencia y consistencia en el campo sirven como ejemplo para las jugadoras más jóvenes del plantel, fortaleciendo la cohesión del equipo y consolidando la presencia de Atlético de San Luis en la Liga MX Femenil.

“El Club Atlético de San Luis Femenil felicita por este gran logro en su carrera profesional, deseándole muchos éxitos más en su camino dentro del fútbol mexicano”, comentaron a través de un comunicado.