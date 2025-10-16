logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jugadoras alcanzan marcas en Liga MX

Viridiana López llega a 150 partidos disputados y Citlali Hernández a 200

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Jugadoras alcanzan marcas en Liga MX

Durante la jornada 15 del Apertura 2025, Atlético de San Luis Femenil celebró dos hitos importantes dentro de su plantilla. Viridiana López disputó su partido número 150 en la Liga MX Femenil, mientras que Citlali Hernández alcanzó los 200 encuentros en el máximo circuito del futbol femenil mexicano.

López inició su carrera profesional en 2019 con Toluca, donde jugó cinco torneos antes de integrarse a Puebla, equipo en el que permaneció del Apertura 2022 al 2024. Ese mismo año se unió a Atlético de San Luis, consolidándose como una jugadora constante, comprometida y confiable dentro del equipo.

Citlali Hernández, por su parte, debutó en 2018 con el Club América, donde se coronó campeona del torneo Apertura. Después tuvo su primera etapa con Atlético de San Luis, jugó en Pumas y regresó al club potosino. Con 145 partidos disputados con la camiseta rojiblanca, Hernández se ha convertido en la jugadora con más encuentros en la historia del club y una referente por su liderazgo dentro del campo.

El aporte de López y Hernández va más allá de los números. De acuerdo con él el Club, la experiencia y consistencia en el campo sirven como ejemplo para las jugadoras más jóvenes del plantel, fortaleciendo la cohesión del equipo y consolidando la presencia de Atlético de San Luis en la Liga MX Femenil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El Club Atlético de San Luis Femenil felicita por este gran logro en su carrera profesional, deseándole muchos éxitos más en su camino dentro del fútbol mexicano”, comentaron a través de un comunicado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20
Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

SLP

AP

Argentina regresa a una final tras dos décadas y Marruecos hace historia al clasificar por primera vez

Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay
Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay

Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay

SLP

Ana Paula Vázquez

Águilas de la UASLP pierden su invicto
Águilas de la UASLP pierden su invicto

Águilas de la UASLP pierden su invicto

SLP

PULSO

Marruecos va a la final
Marruecos va a la final

Marruecos va a la final

SLP

AP

Elimina a Francia en los penales y disputará el título del Mundial Sub20