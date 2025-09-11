La NBA aprueba una nueva regla

NUEVA YORK.- Los jugadores de la NBA podrán realizar tiros de larga distancia para terminar los periodos sin que sus porcentajes de tiro se vean afectados negativamente.

La liga aprobó un cambio en la forma en que se registran las estadísticas de esos tiros, lo que podría motivar a los jugadores a intentar más lanzamientos desde muy, muy lejos con la esperanza de un tiro milagroso. Se finalizó durante la reunión de la junta de gobernadores de la liga el miércoles.

El cambio de regla se probó en la Liga de Verano en Las Vegas en julio, así como en las ligas más pequeñas ese mes en Utah y California.

Para efectos de registro estadístico, la NBA informará a los equipos que cualquier tiro de más de 36 pies de distancia en cualquier jugada que inicie desde el otro lado de la cancha y que se realice en los últimos tres segundos de los primeros tres periodos contará como un intento de tiro del equipo, pero no individual.

Muchos jugadores han evitado realizar el tiro milagroso de 50 pies o más al final de los cuartos para proteger sus porcentajes personales de tiro. La liga espera que la “regla del lanzamiento” solucione eso.

Según SportRadar, la temporada pasada los jugadores acertaron alrededor del 4% de los tiros realizados en los últimos tres segundos de los primeros tres cuartos de un juego con la distancia mínima de 36 pies. Basado en sus datos de seguimiento, Stephen Curry de Golden State hizo cuatro tiros bajo esos criterios la temporada pasada y Nikola Jokic de Denver tres.