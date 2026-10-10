Jugadoras del ADSL con actividad internacional

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El Atlético de San Luis Femenil contará con dos representantes en compromisos internacionales durante la presente Fecha FIFA, luego de que las futbolistas Enyerliannys Higuera y Elaily Hernández-Repreza fueran convocadas por las selecciones de Venezuela y El Salvador, respectivamente. Ambas jugadoras tendrán la oportunidad de incorporarse a sus combinados nacionales y participar en las actividades programadas, en reconocimiento a su desempeño durante el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Enyerliannys Higuera volverá a vestir la camiseta de la selección de Venezuela, que disputará dos partidos amistosos frente a Colombia los días 10 y 13 de octubre. Ambos encuentros están programados en Porlamar, en el estado de Nueva Esparta, Venezuela, como parte de la actividad internacional de la Vinotinto durante esta ventana FIFA.

La convocatoria llega en un momento especial para Higuera, quien recientemente hizo historia con el Atlético de San Luis Femenil al alcanzar las 23 anotaciones con la institución y convertirse en la máxima goleadora en la historia del club. Además, la atacante suma 13 tantos en el Apertura 2026, cifra que la mantiene como una de las principales referentes ofensivas del conjunto potosino y confirma su importancia en el funcionamiento del equipo.

Por su parte, Elaily Hernández-Repreza fue convocada por la selección de El Salvador para participar en los compromisos y actividades de preparación del combinado centroamericano. Su concentración incluirá sesiones de entrenamiento y un encuentro ante Paraguay, dentro de la agenda internacional establecida para esta Fecha FIFA.

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Hernández-Repreza se ha consolidado como una pieza importante para el Atlético de San Luis Femenil durante el Apertura 2026, torneo en el que ha disputado más del 80 por ciento de los minutos posibles. Con estos llamados, Higuera y Hernández-Repreza llevarán la representación potosina al ámbito internacional, mientras el conjunto rojiblanco suma presencia en dos selecciones nacionales durante la pausa del campeonato mexicano.