TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Karate potosino sigue sumando

Destaca en la segunda jornada de la Olimpiada Nacional en Puebla

Por Romario Ventura

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
La delegación de karate de San Luis Potosí volvió a tener una destacada actuación dentro de la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar un total de cinco medallas durante la segunda jornada de competencias celebrada en Puebla.

Las y los atletas potosinos lograron una cosecha de dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce, consolidando a San Luis Potosí como una de las delegaciones más fuertes del país dentro de esta disciplina.

La primera medalla dorada fue obtenida por Ángel Galmiche, quien se proclamó campeón nacional en la modalidad de Kata Individual Junior tras una sobresaliente actuación.

El segundo oro llegó gracias al equipo varonil junior integrado por Orlando Reyna Cano, Sebastián Cervantes Banda, Eder René López Ibarra y Uriel Valencia Alonso, quienes demostraron gran coordinación y nivel competitivo para quedarse con el campeonato nacional.

Asimismo, San Luis Potosí sumó dos medallas de plata por conducto de Orlando Reyna Cano en la categoría Kumite Junior +76 kilogramos, además de Eder René López Ibarra en Kumite Junior -76 kilogramos.

La cosecha de preseas se completó con la medalla de bronce conseguida por Sebastián Cervantes Banda en la modalidad de Kumite Individual Varonil Junior -61 kilogramos.

Con estos resultados, el karate potosino continúa consolidando una sobresaliente participación dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país, reafirmando el crecimiento y nivel competitivo de sus atletas a nivel nacional.

Selección Mexicana inicia preparación en Puebla para Mundial 2026
El equipo nacional jugará en Puebla contra Ghana, buscando mantener su dominio en el Estadio Cuauhtémoc.

Neymar integra la lista de Brasil para el Mundial 2026
El técnico Carlo Ancelotti prioriza la experiencia en su convocatoria para el torneo.

Selección Mexicana suma tres refuerzos para Mundial 2026
El cuerpo técnico busca conformar un plantel competitivo para el debut contra Sudáfrica.

Nueva York albergará ocho partidos del Mundial
Se habilitarán zonas gratuitas para seguidores en los cinco distritos de Nueva York y en Nueva Jersey con acceso controlado.