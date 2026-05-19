Karate potosino sigue sumando
Destaca en la segunda jornada de la Olimpiada Nacional en Puebla
La delegación de karate de San Luis Potosí volvió a tener una destacada actuación dentro de la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar un total de cinco medallas durante la segunda jornada de competencias celebrada en Puebla.
Las y los atletas potosinos lograron una cosecha de dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce, consolidando a San Luis Potosí como una de las delegaciones más fuertes del país dentro de esta disciplina.
La primera medalla dorada fue obtenida por Ángel Galmiche, quien se proclamó campeón nacional en la modalidad de Kata Individual Junior tras una sobresaliente actuación.
El segundo oro llegó gracias al equipo varonil junior integrado por Orlando Reyna Cano, Sebastián Cervantes Banda, Eder René López Ibarra y Uriel Valencia Alonso, quienes demostraron gran coordinación y nivel competitivo para quedarse con el campeonato nacional.
Asimismo, San Luis Potosí sumó dos medallas de plata por conducto de Orlando Reyna Cano en la categoría Kumite Junior +76 kilogramos, además de Eder René López Ibarra en Kumite Junior -76 kilogramos.
La cosecha de preseas se completó con la medalla de bronce conseguida por Sebastián Cervantes Banda en la modalidad de Kumite Individual Varonil Junior -61 kilogramos.
Con estos resultados, el karate potosino continúa consolidando una sobresaliente participación dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país, reafirmando el crecimiento y nivel competitivo de sus atletas a nivel nacional.
