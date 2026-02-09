Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Con una actuación dominante, el corredor Kenneth Walker IIIfue reconocido como Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LX, tras liderar el triunfo de los Seattle Seahawkssobre los New England Patriots por marcador de 29-13.

Walker firmó 135 yardas terrestres en 27 acarreos y añadió 26 yardas por recepción, para un total de 161 yardas, una cifra que no se registraba en el Super Bowl desde 1969.

Con este desempeño, se convirtió en el primer corredor en ser MVP del Super Bowl desde Terrell Davis, quien lo logró con los Denver Broncos en el Super Bowl XXXII.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En conferencia de prensa, el jugador destacó que "ojalá este reconocimiento demuestre que los running backs son importantes y tenemos un gran impacto en la liga", y admitió que "nunca pensé que podía ganar este reconocimiento, es un momento surreal".

Sobre la conquista del trofeo Vince Lombardi, señaló que "significa mucho para mí y mis compañeros; pasamos por muchas adversidades para llegar hasta acá". También reconoció el aporte defensivo de Seattle, al afirmar que "cuando batallamos para anotar, ellos tomaron la responsabilidad del equipo".

Walker explicó que el título llegó tras mantenerse al margen de las críticas externas: "ignoramos el ruido, nos mantuvimos unidos y por eso ganamos el Super Bowl".