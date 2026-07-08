Kyle Lowry firma con los Raptors

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Kyle Lowry cumplió su última promesa como jugador: durante mucho tiempo juró que volvería a firmar con los Raptors de Toronto para poder retirarse como miembro de esa franquicia.

Y lo hizo realidad el martes.

Lowry —uno de los 12 jugadores en la historia de la NBA que disputaron 20 temporadas en la liga— anunció en redes sociales que firmará con los Raptors y se retirará, poniendo fin a su carrera con el equipo al que ayudó a conducir al campeonato de la NBA de 2019 y en la ciudad que considera su hogar.

Se trata de un contrato ceremonial por un día, y Lowry confirmó ese plan antes de una conferencia de prensa programada en Toronto más tarde el martes. La fecha del anuncio —7 de julio, o 7/7— es un claro guiño al dorsal número 7 que usó con los Raptors.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Gracias a mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis entrenadores, mis rivales, el personal, los medios y especialmente los aficionados. Todo se trata de ustedes", indicó Lowry. "Los aprecio. Gracias. Gracias, Toronto. Gracias, Canadá. Y como siempre les dije, está ocurriendo oficialmente. Me retiro como un Toronto Raptor —20 años y un día".

Los homenajes empezaron a llegar de inmediato después de que Lowry publicara el video; muchos rindieron tributo al jugador al que los aficionados de Toronto llaman el GROAT —el mejor Raptor de todos los tiempos.