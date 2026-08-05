La lluvia dorada no deja de caer
La delegación mexicana consigue medallas en atletismo, esgrima y gimnasia
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México.- La delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo no tuvo una jornada tan prolífica de oros como otros días, pero sigue adelante en el medallero con las preseas obtenidas en atletismo, esgrima y gimnasia y ya suma 123 de oro, 84 de plata y 71 de bronce.
En atletismo, Eduardo Herrera se llevó el oro en la prueba de los cinco mil metros al cruzar la meta con tiempo de 13:50.86 minutos
En tanto, Guillermo Campos se llevó el bronce en los 400 metros con vallas (49.82 s) tras la descalificación del costarricense Gerald Drumond.
En esgrima, Natalia Botello logró remontar un marcador adverso y conquistar la medalla de oro ante la puertorriqueña Gabriela Hwang, medallista mundial que dominaba con una ventaja de 8-2. Botello reaccionó de manera sorprendente en el segundo periodo para remontar y llevarse el título en sable femenil con marcador de 13-8.
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En duelo de mexicanos, Máximo Azuela venció al olímpico Diego Cervantes en florete para convertirse en campeón centrocaribeño.
En gimnasia artística, Natalia Escalera ganó oro en el all around, donde su compañera Victoria Mata logró el bronce.
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