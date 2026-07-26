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La Máquina arrolla al Diablo

Cruz Azul se corona Campeón de Campeones tras vencer al Toluca

Por El Universal

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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La Máquina arrolla al Diablo
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      México.- José Paradela y Carlos Rodríguez volvieron a mover los hilos de un encendido Cruz Azul para llevar otro título a La Noria.

      La Máquina se impuso sin problemas (3-1) al Toluca de Antonio Mohamed en el Dignity Health Sports Park, en Los Ángeles, California, para quedarse con el Campeón 

      de Campeones.

      Si existían dudas de que el equipo celeste era el mejor de la temporada, el título conseguido a un partido confirmó que los de Joel Huiqui son una realidad y pelearán por el bicampeonato del futbol mexicano.

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      En la Liga MX suman dos victorias, en el arranque del Apertura 2026, son los vigentes campeones y ahora se han confirmado como los Supercampeones de México.

      José Paradela abrió el marcador al minuto 31 con asistencia de Carlos Rodríguez y al minuto 55 los papeles se invirtieron. Gran gol celeste que les devolvió la ventaja, luego del gol de tiro libre de Alexis Vega, al 45+4´.

      Después del segundo tanto cementero los capitalinos se adueñaron de las acciones, el ritmo era celeste y para confirmar, Paradela puso cifras definitivas al minuto 61 con un cobro de tiro libre que se "comió" Luis García.

      Cruz Azul pudo sumar otro título a sus vitrinas, el valor será cuestionado, pero es oficial y tenían la obligación de ganarlo. Son el mejor equipo de México en la actualidad y lo han confirmado con un campeonato.

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