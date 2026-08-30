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Las Chivas dejan escapar la victoria

El Rebaño no fue capaz de conservar el marcador a su favor y terminó empatando

Por El Universal

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Las Chivas dejan escapar la victoria
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      México.- Una desatención en los últimos minutos provocó que las Chivas dejaran escapar los tres puntos de sus manos.

      El Rebaño ya tenía la victoria en la bolsa, pero no fue capaz de conservar el marcador a su favor y terminó empatando (1-1) con el Pachuca.

      A pesar de que había conseguido un gol de vestidor y todo parecía indicar que obtendría su tercer triunfo en fila, un penalti cambió el destino rojiblanco.

      Muy temprano en el partido, el equipo de Gabriel Milito pegó primero en el estadio Hidalgo.

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      Hugo Camberos controló un pase de Efraín Álvarez, se incorporó al área hidalguense y, con un espectacular recorte, dejó a Carlos Sánchez en el suelo y le pudo medio gol a Roberto Alvarado.

      El Piojo (2´) estuvo en el lugar indicado para sólo empujar el balón al fondo de las redes de Carlos Moreno. Supo aprovechar la asistencia del juvenil rojiblanco, que volvió a demostrar su inmensa calidad.

      A pesar de que la anotación cayó apenas iniciando el juego, el Rebaño logró mantener el marcador a su favor durante la mayor parte del tiempo.

      Como es habitual, se adueñó del esférico y llevó el ritmo del partido. Aunque, los Tuzos fueron los más que acciones de peligro generaron en la portería contraria.

      El equipo de Benjamín Mora hizo todo lo posible por rescatar el empate en casa. Lo consiguió en la recta final. Nicolás Vallejo recibió una falta, por parte Miguel Gómez, dentro del área tapatía. El árbitro central confirmó la pena máxima en el VAR.

      Con la jerarquía y experiencia que lo caracterizan, Salomón Rondón tomó el balón y venció a Raúl Rangel desde el manchón de penalti. El Tala adivinó el disparo del delantero venezolano, pero no logró detenerlo para conseguir los tres puntos.

      Al final, todavía los locales intentaron darle la vuelta al marcador, pero los rojiblancos estuvieron atentos para rescatar el empate. Las Chivas no obtuvieron el resultado que deseaban y sumaron una unidad que les sabe a poco.

      Perdieron su oportunidad de afianzarse en la parte alta de la tabla y de pelear por el superliderato con su acérrimo rival: el América.

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