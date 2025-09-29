León anuncia regreso de Ignacio Ambriz

El León sorprendió a propios y extraños al anunciar el regreso de Ignacio Ambriz al banquillo esmeralda.

La directiva de La Fiera tomó la decisión de que Nacho sea el sustituto de Eduardo Berizzo, quien presentó su renuncia el sábado pasado.

Luego de la derrota (2-0) que sufrieron los Panzas Verdes ante el FC Juárez en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, el director técnico argentino prefirió dar un paso al costado para terminar su etapa como timonel esmeralda.

Con los Bravos, el equipo leonés sufrió su quinta derrota del torneo, por lo que se encuentra fuera de la zona del Play-In al únicamente contar con 12 puntos y se encuentra a la misma distancia de los puestos de Liguilla directa que de ser el último de la clasificación general.

De esta manera, Eduardo Berizzo se marchó y dejó el puesto de entrenador del León vacante; sin embargo, la directiva se puso manos a la obra y buscó a un viejo conocido.