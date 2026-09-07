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Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera

Isack Hadjar continúa su recuperación de fractura de muñeca y apoyará al equipo en Madrid.

Por AP

Septiembre 07, 2026 09:10 p.m.
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Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera
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      MADRID (AP) — Por tercera carrera consecutiva, Liam Lawson se unirá a Max Verstappen como piloto de Red Bull mientras Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca, anunció el lunes el equipo de Fórmula 1.

      Red Bull confirma reemplazo temporal para Gran Premio Madrid

      Hadjar se lesionó durante el receso de verano y todavía no se ha recuperado por completo, lo que llevó a Red Bull a permitir que Lawson conduzca en el Gran Premio de Madrid esta semana.

      "La recuperación de Isack sigue avanzando de manera positiva. Aunque no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo", indicó Red Bull en un comunicado.

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      Temporada sólida de Liam Lawson y expectativas del equipo

      Lawson está teniendo su temporada más sólida en la F1 y marcha noveno en la clasificación, un puesto por detrás de Hadjar. Eso ha contribuido al regreso del neozelandés a Red Bull, de donde fue apartado tras apenas dos carreras en 2025.

      "Todos en Oracle Red Bull Racing esperan con ganas darle la bienvenida a Isack de vuelta al volante muy pronto", añadió el equipo.

      Después del GP de Madrid, la serie se traslada a Azerbaiyán el 26 de septiembre.

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