Lula y Bolsonaro empatados en 41% en un eventual balotaje
Encuesta Quaest indica 41% de intención de voto para Lula y Bolsonaro en balotaje.
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BRASILIA, Brasil., septiembre 7 (ANSA/EL UNIVERSAL). Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal adversario, Flávio Bolsonaro, aparecen empatados con el 41% de las intenciones de voto en una eventual segunda vuelta, según una encuesta de Quaest divulgada este lunes.
Simulación de primera vuelta y candidatos principales
En el sondeo anterior de la misma consultora, divulgado el 2 de septiembre, Lula registraba el 42 % y Bolsonaro el 41 %.
En la medición de hoy, el 13 % respondió que en el eventual balotaje del 25 de octubre votaría en blanco, anularía su voto, y el 5 % está indeciso.
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En la simulación de primera vuelta, 4 de octubre, Lula aparece con el 36 % seguido por Bolsonaro, con el 29 %, mientras el outsider y psiquiatra Augusto Cury tiene el 8 %.
Más atrás se ubican Renan Santos y Ronaldo Caiado, ambos con el 3 %, y Romeu Zema, con el 2 %, los tres del campo conservador.
Crisis en el Supremo Tribunal Federal y su impacto
El sondeo fue realizado entre el 3 y el 6 de septiembre, por lo que alcanzó a captar el impacto de la crisis que sacude al Supremo Tribunal Federal, que tiene en el centro del huracán al juez Alexandre de Moraes, considerado próximo a Lula.
Moraes está envuelto en un escándalo por su relación con un banquero, el cual tiene potencial para desgastar al mandatario.
La encuesta tiene margen de error de 2 puntos para más y para menos , y una confiabilidad del 95 %.
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