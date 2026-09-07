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Sedena inicia operativo antidrones en frontera Tijuana San Diego

Operativo Águila Alta busca fortalecer la seguridad en la franja fronteriza norte.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 08:50 p.m.
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Sedena inicia operativo antidrones en frontera Tijuana San Diego
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que, desde el 31 de agosto al 21 de septiembre de este año, se realiza la operación binacional antidrones "Águila Alta" en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California - San Diego, California, similar a la realizada del 17 al 31 de marzo de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua -El Paso, Texas.

      Operativo Águila Alta y su cronología

      La operación tiene como finalidad, contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común, para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

      En un comunicado la dependencia señaló que estas acciones se dividen en dos fases: La primera, se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en Tijuana y San Diego, en donde se efectuó un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones.

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      Culminando con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su territorio para delimitar el área de operación.

      Cooperación bilateral y despliegue de fuerzas

      La segunda, se encuentra materializándose hasta el 21 de septiembre de 2026, mediante el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles.

      La dependencia resaltó que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano.

      Esto en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos y en relación con las operaciones concurrentes (espejo), que se realizan entre Fuerzas Armadas de ambos países y agencias encargadas del cumplimiento de la ley de Estados Unidos, mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común (cada fuerza dentro de su territorio).

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